E20 पेट्रोल चुकूनही वापरू नका! 'या' कार कंपनीने ग्राहकांना दिला सल्ला, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

तुम्हीपण गाडीसाठी E20 पेट्रोल वापरताय?मग आजच थांबा, नाहीतर गाडी खराब पडेलएका कार कंपनीने ग्राहकांना हा सल्ला दिलाय.E20 petrol : फ्रेंच कार कंपनी रेनॉल्टने त्यांच्या कार मालकांना एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे त्यांनी E20 इंधन (२०% इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल) वापरू नये. यामुळे बऱ्याच जुन्या गाड्यांच्या मालकांमध्ये प्रॉब्लेम सुरू झाला आहे..नेमकं काय घडलं?एक ग्राहक अंकुर ठाकूर यांनी सोशल मीडियावर रेनॉल्टच्या ग्राहक सेवेने पाठवलेला ईमेल शेअर केला. त्यामध्ये कंपनीने स्पष्ट सांगितले की २०२२ च्या ट्रायबर कारची E20 इंधनासाठी चाचणी झालेली नाही त्यामुळे हे इंधन वापरू नये..E20 इंधन म्हणजे काय?भारतात आता E20 इंधन (२०% इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल) मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. HPCLनुसार हे इंधन प्रदूषण कमी करण्यास आणि इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करते.पण १ एप्रिल २०२३पूर्वीच्या गाड्या फक्त E10 इंधनासाठी तयार केलेल्या आहेत. त्यामुळे जर अशा गाड्यांमध्ये E20 इंधन टाकले तर मायलेज कमी होऊ शकतो आणि इंजिनवरही परिणाम होऊ शकतो..Gmail Delete : मेल बॉक्स फूल झालाय? नको असणारे हजारो ईमेल डिलीट करा एका क्लिकवर...पेट्रोल पंपांवर अडचणीअंकुर ठाकूर यांनी सांगितले की त्यांनी इथेनॉल फ्री पेट्रोल शोधण्यासाठी सहा पेट्रोल पंपांना भेट दिली पण बहुतेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना याबद्दल माहितीच नव्हती. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्येही गोंधळ वाढतो आहे.रेनॉल्टचं स्पष्टीकरणरेनॉल्टने एक निवेदन देऊन सांगितले की E10 साठी तयार केलेल्या गाड्यांमध्ये E20 वापरल्यास मोठे नुकसान होत नाही असं इंडियन ऑईल आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी चाचणी करून सांगितले आहे. तरीही कंपनीने सावधगिरीचा सल्ला दिला आहे..Whatsapp AI Writing Feature : गुड न्यूज! WhatsApp मेसेजचा त्रास संपला, आता AI लिहिणार तुमचे मेसेज, काय आहे नवं फीचर? पाहा एका क्लिकवर.ग्राहकांनी काय करावं?आपल्या गाडीवर किंवा इंधन टाकीवर E20 Compatible स्टिकर आहे का ते तपासानसल्यास गाडीच्या मॅन्युअलमध्ये बघा किंवा कंपनीच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क कराE20 इंधन वापरण्यापूर्वी खात्री करास्पष्ट माहिती येईपर्यंत सावधगिरी बाळगा.FAQs What is E20 fuel, and why has Renault warned against its use?E20 पेट्रोल म्हणजे काय, आणि रेनॉल्टने त्याच्या वापराविरुद्ध इशारा का दिला आहे?E20 पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण असते. रेनॉल्टने सांगितले की, २०२२ च्या ट्रायबरसारख्या जुन्या कार E20 साठी चाचण्या न झाल्याने इंजिनवर परिणाम होऊ शकतो.How can I determine if my car supports E20 fuel?माझी कार E20 पेट्रोलला सपोर्ट करते की नाही हे मी कसे ठरवू शकतो?कारच्या इंधन टाकीवर, मॅन्युअलमध्ये किंवा विंडशील्डवर 'E20 कंपॅटिबल' स्टिकर तपासा किंवा कंपनीच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क साधा.Can E20 fuel reduce mileage in older cars?E20 पेट्रोलमुळे जुन्या कारचे मायलेज कमी होऊ शकते का?होय, E10-अनुपालन असलेल्या जुन्या कारमध्ये E20 वापरल्यास मायलेज कमी होण्याची शक्यता आहे, असे सरकारनेही मान्य केले आहे.Why don't petrol pump workers know about E20 fuel?पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांना E20 पेट्रोलबद्दल माहिती का नाही?बहुतेक पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांना E20 इंधनाच्या मिश्रणाबाबत प्रशिक्षण मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांना याची माहिती नसते.What should owners of older cars do about E20 fuel?जुन्या कार मालकांनी E20 पेट्रोलबाबत काय करावे?E10 किंवा नियमित पेट्रोल वापरा आणि कार कंपनीच्या ग्राहक सेवेशी संपर्क साधून इंधन सुसंगततेबाबत सल्ला घ्या.