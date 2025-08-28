विज्ञान-तंत्र

E20 पेट्रोल चुकूनही वापरू नका! 'या' कार कंपनीने ग्राहकांना दिला सल्ला, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Renault Warns Against E20 Fuel Use in Older Triber Models : रेनॉल्टने २०२२ च्या ट्रायबर कारसाठी E20 पेट्रोल वापरू नये असा इशारा दिला आहे. याचे कारण काय आहे जाणून घ्या
Why Renault Advises Avoiding E20 Fuel in 2022 Vehicles
E20 Petrol Compatibility Issues for Renault Cars Explainedesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • तुम्हीपण गाडीसाठी E20 पेट्रोल वापरताय?

  • मग आजच थांबा, नाहीतर गाडी खराब पडेल

  • एका कार कंपनीने ग्राहकांना हा सल्ला दिलाय

E20 petrol : फ्रेंच कार कंपनी रेनॉल्टने त्यांच्या कार मालकांना एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे त्यांनी E20 इंधन (२०% इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल) वापरू नये. यामुळे बऱ्याच जुन्या गाड्यांच्या मालकांमध्ये प्रॉब्लेम सुरू झाला आहे.

