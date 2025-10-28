Renault Duster: डस्टर येतेय! दमदार फिचर.. आयकॉनिक 'एसयूव्ही'ची प्रतीक्षा संपली; तारीखही झाली फायनल

Renault Duster Returns: रेनॉल्ट इंडियाची आयकॉनिक एसयूव्ही 'डस्टर' भारतात लवकरच लाँच होतेय. येत्या २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर ही गाडी लाँच केली जाईल, असं कंपनीने सांगितलं आहे. जुलै २०१२ मध्ये डस्टर भारतामध्ये लाँच झाली होती. या गाडीने मिड-साईज एसयूव्ही सेगमेंटची पायाभरणी केली. त्यावेळी भारतीय बाजारात एसयूव्ही म्हणजे एकतर मोठ्या आकाराच्या प्रीमियम गाड्या किंवा कॉम्पॅक्ट क्रॉसओव्हर अशी स्थिती होती. पण डस्टरने या दोहोंचा मध्य साधला होता..डस्टर ही गाडी मजबूत, कॉम्पॅक्ट आणि परवडणारी होती. २०१२ मध्ये या एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत अंदाजे ७.९५ लाख रुपये इतकी होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये गाडीचं ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) व्हर्जन आलं. तेव्हा बाजारात अनेक नवीन कंपन्यांची एंट्री झाली आणि एप्रिल २०२० मध्ये नवीन उत्सर्जन मानकांमुळे (New Emission Norms) डस्टरचे उत्पादन बंद करण्यात आले होते..आता पाच वर्षांनंतर भारतीयांच्या मनातली ही एसयूव्ही बाजारामध्ये येत आहे. कंपनीने या घोषणेसोबतच एसयूव्हीच्या सिल्हूटचा एक टीझर देखील जारी केला आहे. ज्यामुळे या एसयूव्हीच्या चाहत्यांची उत्सुकता नक्कीच वाढेल. ही गाडी थर्ड जनरेशनवर आधारित असेल. विशेष म्हणजे, भारतात डस्टरचे सेकंड जनरेशन मॉडेल कधीच लॉन्च झाले नाही. भारतीय बाजारात फक्त फर्स्ट जनरेशनचे मॉडेलच २०२२ पर्यंत उपलब्ध होते. पण आता रेनॉल्टने पूर्ण तयारीसह बाजारात उतरण्याची तयारी दाखवली आहे..8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आठव्या वेतन आयोगाला मोदी सरकारची मंजुरी.नव्या डस्टरचे वैशिष्ट्ये कोणती?डस्टरचे हे नवीन मॉडेल निसानच्या भागीदारीत तयार झालेल्या मॉड्यूलर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर विकसित केले आहे. हा प्लॅटफॉर्म अनेक ग्लोबल मॉडेल्समध्ये आधीच वापरला गेला आहे. भारतीय बाजारासाठी कंपनीने या प्लॅटफॉर्मला लोकलायझेशनच्या माध्यमातून अनुकूल बनवले आहे, जेणेकरून एसयूव्हीची किंमत कमीतकमी ठेवता येईल.गाडीचे डिझाइन पूर्वीपेक्षा जास्त बोल्ड आणि मस्क्युलर केले आहे. तसेच नवीन डस्टर तिचा क्लासिक लूक कायम ठेवेल. परंतु भारतीय ग्राहकांच्या आवडीनुसार काही बदलांची अपेक्षा आहे. यात नवीन ग्रिल आणि बंपर डिझाइन वेगळे दिसू शकते, याव्यतिरिक्त, Y-आकाराचे LED हेडलॅम्प, रुंद व्हील आर्च आणि बॉडी क्लॅडिंगमुळे तिला पूर्वीपेक्षा अधिक दमदार लूक मिळेल..Yeola Farmer Protest : केंद्र सरकारच्या क्रूर चेष्टेचा निषेध! खतांच्या भरमसाट दरवाढीविरोधात छावा क्रांतिवीर सेनेचे येवल्यात आंदोलन.केबिनमध्ये प्रीमियम टच आणि हाई-टेक फीचर्स आहेत. त्यामुळे ही गाडी पूर्वीपेक्षा जास्त प्रीमियम आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असेल. विदेशी मॉडेलमध्ये ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड, ७-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि १०.१-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम पाहायला मिळेल. भारतात कंपनीने हलके रंग, सॉफ्ट-टच फिनिश आणि चांगल्या फीचर पॅकेजसह केबिन डिझाईन सादर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.