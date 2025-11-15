Restore Old Photos AI Prompt: जुन्या फोटोंना द्या नवा जीव, एकाच क्लिकमध्ये मिळवा जबरदस्त रिजल्ट

Best AI tools for old photo restoration: एआयच्या युगात आता जुन्या, फाटलेल्या किंवा पिवळट पडलेल्या फोटोंना नवीन डिएसएलआलमध्ये काढल्यासारखे बनवता येणार आहे. पूर्वी फोटो रिस्टोरेशन म्हणजे तासन्तास एडिटिंग, प्रोफेशनल्सची मदत आणि महागडी साधनं या सगळ्यांची गरज लागत होती. पण आता फक्त एका साध्या AI Prompt च्या मदतीने कोणताही जुना फोटो काही सेकंदांत क्रिस्टल क्लियर करता येणार आहे. चेहऱ्यावरचे तडे, पार्श्वभूमीतील डाग, रंग फिके पडणे किंवा फोटो धूसर दिसणे यासारखे हे सर्व एआय टूल्स एका क्लिकमध्ये दुरुस्त करता येणार आहे.यामुळे आपल्या आजोबा-आज्जींचे, जुन्या कार्यक्रमांचे किंवा बालपणीचे फोटो पुन्हा जिवंत वाटतात. AI Restore Old Photos ही तंत्रज्ञानाची अशी सोपी पद्धत आहे की सहज शिकता येणार आहे. तुम्ही योग्य प्रॉम्प्ट वापरून तुमच्या जुन्या फोटोला नव्यासारखे बनवू शकता. .जेमिनी किंवा चॅटजीपीटी वापरून तुमचे जुने फोटो कसे रिस्टोअर करायचे हे स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया.1. Upload your image:तुमचा जुना किंवा खराब झालेला फोटो गुगल जेमिनीवर अपलोड करा..2. Use PromptEdit this photo into a professional portrait of very high quality and colour, comparable to Canon EOS R5 results. Create a recent photo, with great clarity and no noise. Full HD 32k. हा प्रॉम्प्ट वापरा. .3. authentic emotion and texture, tweak your prompt:जर फोटोमध्ये बदल हवा असेल तर Restore this old photo while keeping facial details, skin tone, and lighting authentic. Enhance sharpness, remove scratches, and balance colour without over-editing. असे प्रॉम्प्टमध्ये टाका. .4. Photo Restore प्रोसेस झाल्यानंतर फोटो रिस्टोअर करा. तुम्ही फोटो पोस्ट करताना लाइटिंग,कॉन्टरास्ट सर्वांमध्ये बदल करु शकता..Mobile Tips: फोनचे ट्रॅकिंग करणे होईल बंद, डेटा डिलीट करण्याचे 5 प्रभावी उपाय.5. Photo Viral तुम्ही हा एआय जनरेट फोटो एक्स, इंस्टाग्रामवर ओरिजनल फोटोसोबत पोस्ट करू शकता. ज्यामुळे जास्तीत जास्त लाइक्स मिळतील आणि फोटो व्हायरल होईल..फोटाला जास्त इडिट करु नका. कारण एआय टूल कधीकधी खास फिचरमुळे चेहऱ्यात बदल देखील करु शकतो.प्रोम्प्टचा वापर हा मर्यादित करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.