Hacking Safety Tips : हॅकर्स करणार गुन्हा अन् तुम्ही जाल तुरुंगात! घरातली 'ही' स्वस्त वस्तु तुम्हाला बनवत आहे अपराधी? आजच करा चेक

आजकाल बाजारात स्वस्तात मिळणारे स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग बॉक्स, डिजिटल फोटो फ्रेम किंवा इतर छोटे गॅझेट्स खरेदी करताना सावध राहा. कारण हे उपकरण तुमच्या घरच्या वायफायला हॅकर्सचे केंद्र बनवू शकते. तुम्हाला कळल्याशिवाय तुमचा इंटरनेट दुसऱ्यांच्या बेकायदेशीर कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो आणि शेवटी तुम्हाला तुरुंगाची वाट दाखवली जाऊ शकते..काय आहे ही समस्या?काही स्वस्त आणि बिनब्रँडेड गॅझेट्समध्ये आधीच 'प्रॉक्सी सॉफ्टवेअर' लपवलेले असते. हे सॉफ्टवेअर तुमचे घरचे इंटरनेट दुसऱ्या लोकांसाठी उघडे करते. हॅकर्स मोठ्या 'बॉटनेट' नेटवर्क तयार करतात आणि हजारो घरांच्या वायफायचा वापर करून डेटा चोरी, सायबर गुन्हे किंवा इतर बेकायदेशीर कामे करतात. तुम्ही फक्त मोफत स्ट्रीमिंग किंवा मोफत VPN च्या आमिषाला भुलून हे ॲप्स किंवा उपकरणे इन्स्टॉल करता आणि तुमचे नेटवर्क हॅकर्सचे 'रेसिडेन्शियल प्रॉक्सी' बनते..सायबर सुरक्षा कंपनी 'स्पर' (Spur) अशा नेटवर्कचा मागोवा घेते. अहवालानुसार, अनेक लोकांना याची जाणीवही नसते की त्यांचा आयपी ॲड्रेस गुन्हेगारी कामांसाठी वापरला जात आहे. यामुळे तुमच्यावर पोलिसांचा संशय येऊ शकतो. तुमचा डेटा चोरला जाऊ शकतो आणि तुमची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते.हे धोकादायक का?कारण तुम्ही काहीच केले नसले तरी तुमच्या इंटरनेटमुळे गुन्हा घडला तर प्रथम तुमच्याकडेच बोटे दाखवली जातील. बँकिंग, ऑनलाइन खरेदी किंवा खासगी माहितीही धोक्यात येऊ शकते..कसे सुरक्षित राहाल?आजच तुमचे वायफाय तपासा. संशयास्पद उपकरणे आणि ॲप्स शोधा.मोफत VPN, मोफत प्रीमियम स्ट्रीमिंग किंवा पैसे देऊन मिळणाऱ्या गोष्टी मोफत देणारे ॲप्स ताबडतोब काढून टाका.फक्त विश्वसनीय ब्रँडची उपकरणे घ्या. स्वस्त आणि अज्ञात ब्रँड टाळा.सर्व उपकरणे अपडेट ठेवा आणि फक्त Google Play किंवा Apple Store मधूनच ॲप्स डाउनलोड करा.नियमितपणे नेटवर्कवरील कनेक्टेड डिव्हाइसेस तपासा..जर तुम्ही आता सावध राहिलात तर काही आठवड्यांत तुमचे नेटवर्क पुन्हा सुरक्षित होऊ शकते. पण एकदा समस्या वाढली तर ती सोडवायला वेळ लागतो.मित्रांनो, "FREE" चे आमिष नेहमी धोक्याचे असते. स्वस्त गॅझेट्स तुमचे आयुष्य स्वस्तात विकू शकतात. आजच तुमचे वायफाय, ॲप्स आणि उपकरणे तपासा.