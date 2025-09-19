Royal Enfield Hunter 350: जीएसटी घटल्यानंतर बुलेटची किंमत किती? सगळ्या मॉडेल्सच्या प्राईज जाणून घ्या

नवी दिल्लीः आपल्याकडे रॉयल एनफील्डच्या मोटरसायकलची प्रचंड क्रेझ आहे. आता ३५० सीसीपर्यंतच्या बाइक्सवरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे Classic, Bullet, Meteor आणि Hunter सारख्या मोटरसायकलही खूप स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी कमी झाल्यानंतर Hunter 350 च्या नवीन किंमती आणि वेगवेगळ्या व्हेरियंट्सच्या दरात किती कपात झाली, ते पाहूया..सर्वप्रथम, रॉयल एनफील्डची सर्वात स्वस्त मोटरसायकल Hunter 350 Factory व्हेरियंटबद्दल सांगायचे तर, त्याची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत १,४९,९०० रुपये आहे. जीएसटी दरातील बदलामुळे तिच्या किमतीत ८.२ टक्क्यांची कपात झाली आहे, म्हणजेच १२,२६० रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे २२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दरानुसार Hunter 350 Factory व्हेरियंट फक्त १,३७,६४० रुपयांना मिळेल. या किमतीत तर टीव्हीएस आणि बजाजच्या १५० सीसी बाइक्स येतात. मात्र आता Hunter 350 इतक्या कमी किमतीत मिळेल..आळंद मतदारसंघातील मतदार वगळल्याचा पर्दाफाश! राहुल गांधींच्या आरोपानंतर आयोगाचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'अधिकाऱ्यांनी FIR...'.रॉयल एनफील्ड Hunter 350 च्या Dapper आणि Rio मॉडेल्सची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत १,७६,७५० रुपये आहे. जीएसटी कमी झाल्यामुळे या बाइक्स ८.२ टक्क्यांनी स्वस्त झाल्या असून, त्यांच्या किमतीत १४,४५८ रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे २२ सप्टेंबरपासून त्यांची एक्स-शोरूम किंमत १,६२,२९२ रुपये होईल. Hunter 350 च्या या दोन्ही कलर व्हेरियंट्सची भारतात तसेच इतर अनेक देशांमध्ये चांगली विक्री होते..Parli Vaijnath Agriculture Loss : अतिवृष्टी बाधितांना तत्काळ मदत करा; किसान सभेची मागणी, पिकांच्या नुकसानीची केली पाहणी.रॉयल एनफील्ड Hunter 350 च्या टॉप मॉडेल्समध्ये Rebel, London आणि Tokyo यांसारख्या कलर व्हेरियंट्सचा समावेश आहे आणि त्यांची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत १,८१,७५० रुपये आहे. जीएसटी कमी झाल्यामुळे त्यांच्या किमती ८.२ टक्क्यांपर्यंत घटल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व बाइक्स ४,८६७ रुपयांनी स्वस्त झाल्या आहेत. आगामी २२ सप्टेंबरपासून Hunter 350 च्या Rebel, London आणि Tokyo व्हेरियंट्सची किंमत १,६६,८८३ रुपये होईल..रॉयल एनफील्ड Hunter 350 मध्ये ३४९ सीसीचे इंजिन आहे, जे २०.२१ पीएस पॉवर आणि २७ न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. १८१ किलोग्राम वजनाच्या या मोटरसायकलमध्ये ५-स्पीड गिअरबॉक्स आहे आणि तिचे मायलेज ३६ किलोमीटर प्रति लिटरपर्यंत आहे. Hunter 350 चा टॉप स्पीड ११४ kmph आहे. नियो-रेट्रो लुक असलेली ही बाईक तिच्या स्टायलिश डिझाइन आणि लेटेस्ट फीचर्समुळे जगभरातील तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.