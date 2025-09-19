विज्ञान-तंत्र

Royal Enfield Hunter 350: जीएसटी घटल्यानंतर बुलेटची किंमत किती? सगळ्या मॉडेल्सच्या प्राईज जाणून घ्या

GST Cut Makes Royal Enfield Hunter 350 Significantly Cheaper New Prices: रॉयल एनफील्ड Hunter 350 च्या टॉप मॉडेल्समध्ये Rebel, London आणि Tokyo यांसारख्या कलर व्हेरियंट्सचा समावेश आहे आणि त्यांची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत १,८१,७५० रुपये आहे.
Royal Enfield Hunter 350: जीएसटी घटल्यानंतर बुलेटची किंमत किती? सगळ्या मॉडेल्सच्या प्राईज जाणून घ्या
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः आपल्याकडे रॉयल एनफील्डच्या मोटरसायकलची प्रचंड क्रेझ आहे. आता ३५० सीसीपर्यंतच्या बाइक्सवरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे Classic, Bullet, Meteor आणि Hunter सारख्या मोटरसायकलही खूप स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी कमी झाल्यानंतर Hunter 350 च्या नवीन किंमती आणि वेगवेगळ्या व्हेरियंट्सच्या दरात किती कपात झाली, ते पाहूया.

Loading content, please wait...
Bike
Price
GST

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com