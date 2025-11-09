Royal Enfield New Bike : रॉयल एनफील्डची 'हिमालयन माना ब्लॅक एडिशन' लाँच; EICMA 2025 दिसली खास झलक, पाहा जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत

मिलानमधील EICMA 2025 मोटरशोमध्ये रॉयल एनफील्डने धडाकेबाज एंट्री केलियए. कंपनीने जगातील सर्वात उंच आणि आव्हानात्मक माना पासपासून प्रेरित 'हिमालयन माना ब्लॅक एडिशन' सादर केली. ही बाईक फक्त दिसायला सुंदर नाही, तर थेट फॅक्टरीतून साहसी रायडर्ससाठी तयार आहे. हिमालयाच्या कठीण रस्त्यांवरून प्रेरणा घेऊन डिझाइन केलेली ही एडिशन प्रीमियम अॅक्सेसरीजने भरलेली आहे. लवकरच भारतात लाँच होणार, पण युरोपमध्ये आता बुकिंग सुरू झालीये.डिझाइनमध्ये हिमालयाची झलकही बाईक डीप मॅट ब्लॅक रंगात येते, जणू काही हिमालयाच्या काळ्या खडकांचे प्रतिबिंब आहे. ब्लॅक रॅली हँड गार्ड्स हातांना संरक्षण देतात, तर रॅली ड्युअल सीट आराम आणि पकड वाढवते. ऑफ रोडसाठी रॅली मडगार्ड्स आणि वायर स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स आहेत. एकूण लूक मजबूत आणि साधा हिमालयाच्या सौंदर्याचा खरा वारसा आहेइंजिनची ताकदशेर्पा 450 प्लॅटफॉर्मवर उभी राहिलेली ही बाईक 451.65 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजिनने सुसज्ज आहे. 8000 आरपीएमवर 39.5 पीएस पॉवर आणि 5500 आरपीएमवर 40 एनएम टॉर्क आहे. 6 स्पीड गिअरबॉक्स आणि स्लिप अँड असिस्ट क्लचमुळे रायडिंग सोपी आणि सुरक्षित होते. कठीण चढांवरही ही बाईक थकत नाही बर का..Recharge Plans : महागड्या रिचार्जला वैतागलात? फक्त 1 रुपयांत रोज 2GB डेटा-अनलिमिटेड कॉलिंग! 15 नोव्हेंबरपर्यंत 'या' कंपनीची स्पेशल ऑफर.परफॉर्मन्स ड्राय वेट फक्त 181 किलो, कर्ब वेट 195 किलो आहे. 230 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्समुळे खड्ड्यांवर सहज पुढे सरकते. सीट उंची 860 मिमी आहे. समोर 43 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क्स (200 मिमी ट्रॅव्हल) आणि मागे लिंकेज मोनोशॉक, ऑफ-रोडिंगसाठी परफेक्ट आहे.Zudio Sale : झुडियो विंटर स्पेशल सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.सुरक्षा आणि फीचर्सब्रेकिंगसाठी समोर 320 मिमी, मागे 270 मिमी डिस्क ब्रेक्स आहेत. ड्युअल चॅनेल स्विचेबल ABS सुरक्षित थांबवते. 4 इंच TFT डिस्प्लेमध्ये गुगल मॅप्स नेव्हिगेशन, राइड मोड्स, मीडिया कंट्रोल्स आणि USB टाइप c चार्जिंगची सोय आहे. मायलेज? 3.43 लिटर प्रति 100 किमी अशी सुविधा देते.. युरोपमध्ये इटलीत €6,600 (सुमारे 7.46 लाख रुपये) आणि यूकेत £6,400. भारतात लाँचची वाट पाहत आहात? याची अपडेट आम्ही लवकरच तुम्हाला कळवू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.