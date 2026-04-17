Best Jobs 2026 : कोटींचा पगार, मोफत घर-जेवण अन् 1 वर्षात गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड मिळणार! 'ही' कंपनी देत आहे अनोखी नोकरी

Cluely AI Company: एका अमेरिकन एआय कंपनीने तरुण इंजिनिअरांसाठी खूपच आकर्षक आणि अनोखी नोकरीची संधी जाहीर केली आहे! सॅन फ्रान्सिस्कोतील 'क्लुली' (Cluely AI) या कंपनीला 'फाउंडिंग इंजिनिअर' हवा आहे. या पदासाठी पगार तर कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे शिवाय राहायला मोफत घर, मोफत जेवण आणि 1 वर्षानंतर गर्लफ्रेंड किंवा बॉयफ्रेंड देण्याची हमीही देण्यात आली आहे. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल पण ही बातमी पूर्णपणे खरी आहे.क्लुली कंपनी एआय तंत्रज्ञान वापरून लोकांना विविध परिस्थितींमध्ये मदत करणारी साधने बनवते. कंपनीचे सीईओ रॉय ली यांची संस्कृती अगदी वेगळी आणि स्पष्टवक्ती आहे. ते म्हणतात की, काम आणि आयुष्य यांच्यातील सीमा पुसल्या पाहिजेत. त्यामुळे त्यांनी या नोकरीत असे अनोखे फायदे ठेवले आहेत. निवड झालेल्या व्यक्तीला दरवर्षी 250,000 ते 350,000 डॉलर (सुमारे 2.3 कोटी ते 3.2 कोटी रुपये) पगार मिळेल. याशिवाय 0.25 ते 0.5 टक्के कंपनीचे शेअर्सही दिले जातील. राहण्यासाठी कंपनी मोफत घर देते, जेवणही पूर्ण मोफत असते.पण या नोकरीत मेहनतही खूप आहे. उमेदवाराला सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये राहून आठवड्यातून 6 दिवस, दिवसाला 10 ते 12 तास काम करावे लागेल. ऑफिसच्या जवळच राहणे बंधनकारक आहे. भारतातल्या बहुतेक नोकऱ्यांपेक्षा हे वेळापत्रक कठीण वाटू शकते पण पगार आणि इतर फायदे पाहता अनेकांना ही संधी आकर्षक वाटत आहे.कंपनी जगातील सर्वोत्तम इंजिनिअर शोधत आहे. फुल स्टॅक टाइपस्क्रिप्ट मध्ये मजबूत ज्ञान असलेले, नवीन कल्पना राबवण्यास तयार असलेले तरुण इंजिनिअरच या पदासाठी योग्य आहेत. अर्ज करण्यासाठी क्लुलीच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा. एआयमुळे नोकऱ्या कमी होत असल्याची भीती सर्वत्र आहे पण क्लुली सारख्या कंपन्या नवीन संधी निर्माण करत आहेत.कंपनी आधीपासूनच आपल्या मजेदार आणि वेगळ्या संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे. यापूर्वीही त्यांनी कर्मचाऱ्यांना डेटिंगसाठी बक्षीस देण्याचे धोरण आणले होते. आता तर 1 वर्षात जोडीदार देण्याची हमी देऊन ते सर्वांना आश्चर्यचकित करत आहेत. जर तुम्ही चांगल्या दर्जाचे इंजिनिअर असाल मोठ्या स्वप्नांसोबत मेहनत करण्यास तयार असाल, तर ही तुमची संधी असू शकते. कोट्यवधी पगार, मोफत सुविधा आणि आयुष्याची साथीदार मिळण्याची शक्यता आहे अशी संधी क्वचितच येत असते.