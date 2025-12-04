विज्ञान-तंत्र

ChatGPT वापरताय? मोबाईल किंवा लॅपटॉप होऊ शकतो हॅक? 'Code Red' बद्दल काय म्हणाले OpenAI CEO Sam Altman..

Sam Altman Code Red : सॅम ऑल्टमनने चॅटजीपीटी सुधारण्यासाठी ‘कोड रेड’ जाहीर केला. गुगलच्या स्पर्धेमुळे जाहिराती आणि नवे अपग्रेड लवकरच येणार आहे
Saisimran Ghashi
ओपनएआय कंपनीचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी कर्मचाऱ्यांना मेसेज दिलाय “कोड रेड”.. याचा अर्थ आता सगळी ताकद कंपनीच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रोडक्टवर म्हणजे चॅटजीपीटीवर लावायची. बाकी सगळे नवीन प्रोजेक्ट थांबवा, आधी चॅटजीपीटीला जास्त वेगवान, विश्वासार्ह आणि पर्सनलाईज बनवा, असे त्यांनी आठवड्याभरापूर्वी पाठवलेल्या मेमोमध्ये सांगितले.

