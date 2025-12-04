ChatGPT वापरताय? मोबाईल किंवा लॅपटॉप होऊ शकतो हॅक? 'Code Red' बद्दल काय म्हणाले OpenAI CEO Sam Altman..

ओपनएआय कंपनीचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी कर्मचाऱ्यांना मेसेज दिलाय “कोड रेड”.. याचा अर्थ आता सगळी ताकद कंपनीच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रोडक्टवर म्हणजे चॅटजीपीटीवर लावायची. बाकी सगळे नवीन प्रोजेक्ट थांबवा, आधी चॅटजीपीटीला जास्त वेगवान, विश्वासार्ह आणि पर्सनलाईज बनवा, असे त्यांनी आठवड्याभरापूर्वी पाठवलेल्या मेमोमध्ये सांगितले..येत्या डिसेंबरमध्ये चॅटजीपीटीला तीन वर्षे पूर्ण होतायत. २०२२ मध्ये आलेल्या या चॅटबॉटने जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्रांती घडवली. पण आता स्पर्धा प्रचंड वाढलीय. गेल्याच महिन्यात गुगलने आपले नवीनतम मॉडेल ‘जेमिनी 3’ लाँच केले, जे चॅटजीपीटीपेक्षा वेगवान आणि हुशार दिसतंय. त्यामुळे ओपनएआयवर दबाव वाढलाय..Clothes Try On : आधी वापारा मग खरेदी करा हे कपडे! काय आहे Google ची नवी सुविधा? ज्याने दूर केलं मिडल क्लास फॅमिलीचं टेन्शन.कंपनीला पैसे मुख्यत्वे सबस्क्रिप्शनमधून येतात, पण बहुतांश युजर्स फ्री व्हर्जन वापरतात. ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी अॅटलस नावाचे स्वतःचे एआय ब्राउझरही आणले, जे युजरच्या अकाउंटमध्ये स्वतःच लॉग इन होऊन काम करू शकते. पण त्यामुळे सायबर सिक्युरिटी आणि प्रायव्हसीचे नवे प्रश्न निर्माण झालेत. जर असे होत राहिले तर थर्ड पार्टी app किंवा वेबसाइट तुमचा डेटा चोरू शकतात. तुमचा मोबाईल किंवा लॅपटॉप जिथे लॉग इन आहे तिथून हॅक होऊ शकतो.2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.आता आणखी एक मोठी बातमी आहे.. चॅटजीपीटीमध्ये लवकरच जाहिराती दिसण्याची शक्यता आहे. अँड्रॉइड अॅपच्या बीटा व्हर्जनमध्ये ads feature, search ad असे कोड सापडलेत. म्हणजे युजर जे प्रश्न विचारेल किंवा जुन्या चॅट्सची मेमरी असेल, त्यावर आधारित जाहिराती दाखवल्या जाऊ शकतात. सॅम ऑल्टमन यांनी याआधीही जाहिरातींची शक्यता बोलून दाखवली होती, आता ती प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसतायत..स्पर्धेत टिकायचे असेल तर चॅटजीपीटीला आता खूप मोठे अपग्रेड हवे आहे. सॅम ऑल्टमन यांचा हा ‘कोड रेड’ यशस्वी झाला तरच ओपनएआय पुन्हा अव्वल राहील नाहीतर गुगलसह इतर कंपन्या मागे टाकतील. पुढचे काही महिने एआयच्या जगात खूपच रोमांचक असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.