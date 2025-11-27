Samsung Galaxy A11+ Tab Price : लवकरच लॉन्च होणार सॅमसंगचा Galaxy A11+ टॅब..एकदम परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स, एकदा बघाच

भारतातील सर्वात मोठा कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड सॅमसंग लवकरच भारतात गॅलेक्सी टॅब A11+ लॉन्च करण्यास सज्ज आहे. हे टॅबलेट अधिक चांगल्या परफॉर्मन्ससह आणि खास गॅलेक्सी एआय क्षमतांसह ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे..हे टॅबलेट सेगमेंटमधील लीडिंग एआय फीचर्स गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च विथ गूगल आणि सॅमसंग नोट्सवरील सॉल्व्ह मॅथ यांसह पदार्पण करणार आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना स्मार्ट लर्निंग, चांगली प्रोडक्टिव्हिटी आणि माहितीपर्यंत सोपी पोहोच मिळणार आहे..Croma sale : क्रोमाच्या Black Friday Sale मध्ये 50% वाली डिस्काउंट ऑफर! कोणत्या वस्तू मिळतायत अर्ध्या किंमतीत? पाहा एका क्लिकवर.गूगल जेमिनीसह वापरकर्त्यांना रिअल-टाइम व्हिज्युअल एआय मिळते, ज्याद्वारे ते संवादाच्या स्वरूपात इंटरॅक्ट करू शकतात आणि दैनंदिन कामे सोपी होतात. सर्कल टू सर्च विथ गूगल हे एक नवे फीचर आहे, ज्याच्या मदतीने वापरकर्ते अॅप्स बदलण्याची गरज नसताना फक्त एका साध्या जेश्चरने काहीही सर्च करू शकतात. सॅमसंग नोट्समधील सॉल्व्ह मॅथ फीचर जटिल गणिती समीकरणांचे जलद आणि अचूक निराकरण प्रदान करते..Mary Dcosta : कोण आहे Mary D'costa? स्मृती मानधना–पलाश मुच्छलच्या लग्नातली सिक्रेट वुमन, फोटो आले समोर.गॅलेक्सी टॅब A11+ हा 4nm-आधारित मीडियाटेक MT8775 प्रोसेसरद्वारे चालतो, जो दैनंदिन कामांसाठी स्मूथ आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. हे दोन व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध असेल 6GB + 128GB आणि 8GB + 256GB. यात 2TB पर्यंत एक्स्पांडेबल स्टोरेजचा सपोर्ट आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते अतिरिक्त कंटेंट आणि लर्निंग मटेरिअल सहज साठवू शकतात. सॅमसंगला अपेक्षा आहे की गॅलेक्सी टॅब A11+च्या लॉन्चमुळे भारतातील टॅबलेट मार्केटमध्ये त्याचे नेतृत्व आणखी मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.