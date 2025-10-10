दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499

Galaxy M17 5G Price : सॅमसंगने भारतात आपला नवीन मिडरेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच केला आहे, जो 10,000 ते 15,000 रुपयांच्या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट फीचर्ससह सादर झाला आहे. या फोनमध्ये सेगमेंटमधील पहिला OIS सक्षम कॅमेरा, सुपर AMOLED डिस्प्ले आणि जास्त वर्षांच्या सॉफ्टवेअर सपोर्टचा समावेश आहे. 13 ऑक्टोबरपासून हा फोन Amazon, Samsung.com आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल..किंमत आणि व्हेरिएंट्सगॅलक्सी M17 5G दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे..मूनलाइट सिल्व्हर आणि सॅफायर ब्लॅक.याची किंमत खालीलप्रमाणे आहे4GB रॅम + 128GB स्टोरेज: 12,499 रुपये6GB रॅम + 128GB स्टोरेज: 13,999 रुपये8GB रॅम + 128GB स्टोरेज: 15,499 रुपये.Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी दोन गेमचेंजर फीचर्स एंट्री; डीपी प्रेमींसाठी खूपच फायद्याचं, इथे पाहा एका क्लिकवर...मुख्य फीचर्सगॅलक्सी M17 मध्ये 6.7-इंच FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले आहे ज्याची कमाल ब्राइटनेस 1100 निट्स आहे. यात 6nm आधारित Exynos 1330 प्रोसेसर आणि Android 15 वर आधारित One UI 7 आहे. सॅमसंगने सहा जनरेशनचे OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कॅमेरा विभागात यात 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 5MP अल्ट्रावाइड आणि 2MP मॅक्रो लेन्ससह ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, तर सेल्फीसाठी 13MP फ्रंट कॅमेरा आहे. AI फीचर्समध्ये Circle to Search with Google आणि Gemini Live यांचा समावेश आहेयाशिवाय सॅमसंग नॉक्स व्हॉल्ट, व्हॉइस फोकस आणि सॅमसंग वॉलेटद्वारे "टॅप अँड पे" सुविधा उपलब्ध आहे..Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.डिझाइन आणि बॅटरी7.5 मिमी पातळ डिझाइन, IP54 रेटिंग आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टस प्रोटेक्शनसह हा फोन टिकाऊ आहे. यात 5000mAh बॅटरी आणि 25W फास्ट चार्जिंग आहे. हा फोन आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि परवडणारी किंमत यामुळे तरुण ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल..FAQsWhat is the price of the Samsung Galaxy M17 in India?सॅमसंग गॅलक्सी M17 ची भारतातील किंमत काय आहे?सॅमसंग गॅलक्सी M17 ची किंमत 4GB+128GB साठी 12,499 रुपये, 6GB+128GB साठी 13,999 रुपये आणि 8GB+128GB साठी 15,499 रुपये आहे.When will the Samsung Galaxy M17 be available for purchase?सॅमसंग गॅलक्सी M17 खरेदीसाठी कधी उपलब्ध होईल?हा फोन 13 ऑक्टोबर 2025 पासून Amazon, Samsung.com आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर उपलब्ध होईल.What are the key camera features of the Galaxy M17?गॅलक्सी M17 ची प्रमुख कॅमेरा वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 5MP अल्ट्रा-वाइड आणि 2MP मॅक्रो लेन्ससह ट्रिपल रिअर कॅमेरा आणि 13MP फ्रंट कॅमेरा आहे.Does the Galaxy M17 support 5G connectivity?गॅलक्सी M17 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो का?होय, गॅलक्सी M17 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो आणि 6nm-आधारित Exynos 1330 प्रोसेसर वापरतो.What software updates are promised for the Galaxy M17?गॅलक्सी M17 साठी कोणत्या सॉफ्टवेअर अपडेट्सचे आश्वासन देण्यात आले आहे?याला सहा पिढ्यांचे OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील, Android 15 वर आधारित One UI 7 सह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.