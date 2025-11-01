iPhone ला टक्कर देणारा जबरदस्त मोबाईल; आता मिळतोय चक्क 42 हजारचा डिस्काउंट, Samsung च्या 'या' प्रीमियम फोनने तोडले सगळे रेकॉर्ड

तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन शोधत असाल, ज्याचा कॅमेरा, डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स आयफोनलाही मागे टाकेल, तर Samsung Galaxy S23 Ultra 5G सध्या Amazon वर विक्रमी डिस्काउंट मध्ये मिळत आहे..सॅमसंगच्या अधिकृत साइटवर 1,19,999 रुपये असलेला 12GB + 512 GB व्हेरिएंट आता फक्त 77,500 रुपयेमध्ये उपलब्ध आहे. म्हणजेच 42,499 रुपये ची डायरेक्ट सूट.फीचर्सडिस्प्ले: 6.8-इंच QHD+ डायनॅमिक AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस 2प्रोसेसर: स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 2S Pen: ब्लूटूथ सपोर्टसह, नोट्स ड्रॉइंगसाठी परफेक्टकॅमेरा: 200 MP मुख्य + 12 MP अल्ट्रावाइड + 10 MP (3x) + 10 MP (10x पेरिस्कोप) | 12 MP सेल्फीबॅटरी: 5000 mAh, 45W फास्ट चार्जिंग.Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.कॅमेरा200 MP सेन्सर रात्रीही क्रिस्टल क्लियर फोटो काढतो. 10x ऑप्टिकल झूम आणि AI आधारित नाईटोग्राफी यामुळे हा फोन व्यावसायिक फोटोग्राफर्ससाठीही उत्तम पर्याय आहे.बँक ऑफरवनकार्ड, पीएनबी किंवा इतर पात्र बँक कार्डवर अतिरिक्त 1500 रुपयेची सूट मिळेल. याशिवाय नो कॉस्ट ईएमआय पर्याय 3757 रुपये पासून सुरू आहे. जुना फोन एक्सचेंज केल्यास 58000 रुपये पर्यंत अतिरिक्त सूट मिळू शकते (जुन्या फोनच्या स्थितीनुसार किंमत केळेल)..Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.का घ्याल हा फोन?आयफोन 15 Pro Max च्या किंमतीतही हा फोन S Pen, 10x झूम आणि मोठ्या स्टोरेजसह येतो. 77,500 रुपये मध्ये मिळणारी ही ऑफर कधीच परत येणार नाही.. Amazon वर आजच ऑर्डर करा, कारण स्टॉक मर्यादित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.