iPhone ला टक्कर देणारा जबरदस्त मोबाईल; आता मिळतोय चक्क 42 हजारचा डिस्काउंट, Samsung च्या 'या' प्रीमियम फोनने तोडले सगळे रेकॉर्ड

Samsung Galaxy S23 Ultra discount offer : 42 हजार रुपयांची सूट; Samsung च्या प्रीमियम फोनने विक्रमी विक्रीचा नवा इतिहास रचला
Samsung Galaxy S23 Ultra gets massive 42000 discount with S Pen on Amazon

Samsung Galaxy S23 Ultra gets massive 42000 discount with S Pen on Amazon

तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन शोधत असाल, ज्याचा कॅमेरा, डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स आयफोनलाही मागे टाकेल, तर Samsung Galaxy S23 Ultra 5G सध्या Amazon वर विक्रमी डिस्काउंट मध्ये मिळत आहे..सॅमसंगच्या अधिकृत साइटवर 1,19,999 रुपये असलेला 12GB + 512 GB व्हेरिएंट आता फक्त 77,500 रुपयेमध्ये उपलब्ध आहे. म्हणजेच 42,499 रुपये ची डायरेक्ट सूट

