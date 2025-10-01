विज्ञान-तंत्र

चक्क 50% डिस्काउंट! अर्ध्या किंमतीत मिळतोय Samsung Galaxy S24 स्मार्टफोन, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

Samsung Galaxy S24 discount offer flipkart sale : फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G अर्ध्या किमतीत उपलब्ध आहे.
Samsung Galaxy S24 discount offer flipkart sale

Samsung Galaxy S24 discount offer flipkart big billion days sale

Saisimran Ghashi
Updated on

Galaxy S24 discount offer : फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलला २३ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून स्मार्टफोनप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे..यंदाच्या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G वर तब्बल ५०% पेक्षा जास्त सूट मिळत आहे. हा सॅमसंगचा फ्लॅगशिप फोन, जो गेल्या वर्षी 74,999 रुपयांमध्ये लाँच झाला, आता अवघ्या 38,000 रुपयांमध्ये खरेदी करता येणार आहे.

