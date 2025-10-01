चक्क 50% डिस्काउंट! अर्ध्या किंमतीत मिळतोय Samsung Galaxy S24 स्मार्टफोन, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

Galaxy S24 discount offer : फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलला २३ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून स्मार्टफोनप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे..यंदाच्या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G वर तब्बल ५०% पेक्षा जास्त सूट मिळत आहे. हा सॅमसंगचा फ्लॅगशिप फोन, जो गेल्या वर्षी 74,999 रुपयांमध्ये लाँच झाला, आता अवघ्या 38,000 रुपयांमध्ये खरेदी करता येणार आहे. .या सेलमध्ये 128 GB स्टोरेज व्हेरिएंट 39,999 रुपयांमध्ये, तर 8 GB रॅम + 256 GB स्टोरेज व्हेरिएंट 44,999 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. याशिवाय, ICICI बँक कार्डवर 1000 रुपये आणि फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक कार्डवर 1999 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. एक्सचेंज ऑफरचा लाभ घेतल्यास हा फोन जवळपास अर्ध्या किमतीत तुमचा होऊ शकतो..Video : बायको लव्हरसोबत नको त्या अवस्थेत दिसली; नवऱ्याने रेकॉर्ड केला व्हिडिओ, पण पुढे जे झालं...धक्कादायक घटना व्हायरल.ही ऑफर स्मार्टफोन खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी अप्रतिम संधी आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G मध्ये 6.2 इंचाचा डायनॅमिक LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस 2 ने संरक्षित आहे. अँड्रॉइड 14 वर बेस हा फोन 7 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह येतो. स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 3 प्रोसेसरचा हा फोन सुपरफास्ट आहे..Photo : 'प्लीज, मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल.यात 50 MP प्रायमरी लेन्ससह ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप, 12 MP अल्ट्रावाइड आणि 10 MP टेलिफोटो लेन्स आहे. सेल्फीप्रेमींसाठी 12 MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. 4000 mAh बॅटरी जास्तवेळ टिकते. ही ऑफर सिमित काळासाठी आहे, त्यामुळे वेळ वाया घालवू नका..फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेलमधील या डीलचा लाभ घेऊन सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G स्वस्तात खरेदी करा.FAQsWhat is the discounted price of the Samsung Galaxy S24 5G during the Flipkart sale?फ्लिपकार्ट सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G ची सवलतीची किंमत किती आहे?128 GB व्हेरिएंट ₹39,999 आणि 256 GB व्हेरिएंट ₹44,999 मध्ये उपलब्ध आहे, बँक ऑफर्ससह किंमत ₹38,000 पर्यंत कमी होऊ शकते.What bank offers are available on the Samsung Galaxy S24 5G?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G वर कोणत्या बँक ऑफर्स उपलब्ध आहेत?ICICI बँक कार्डवर ₹1,000 आणि फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक कार्डवर ₹1,999 ची सूट मिळेल.Does the Samsung Galaxy S24 5G come with an exchange offer?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G वर एक्सचेंज ऑफर आहे का?होय, एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे फोनची किंमत आणखी कमी होऊ शकते.What are the key features of the Samsung Galaxy S24 5G?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.2 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 3 प्रोसेसर, 50 MP ट्रिपल कॅमेरा आणि 4000 mAh बॅटरी आहे.How long will the software updates be available for the Samsung Galaxy S24 5G?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 5G साठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स किती काळ मिळतील?हा फोन अँड्रॉइड 14 सह लाँच झाला असून, 7 वर्षांसाठी सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.