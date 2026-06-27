Samsung Discount Offer : चक्क 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट; सॅमसंगच्या 'या' प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर सूट

सॅमसंगच्या चाहत्यांसाठी एक जबरदस्त बातमी आहे. जे फ्लॅगशिप अनुभव घ्यायचा विचार करत होते, पण किंमत ऐकून मागे हटत होते त्यांच्यासाठी आता सुवर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे. फ्लिपकार्टच्या GOAT सेलमध्ये Galaxy S24 5G ची किंमत इतकी आकर्षक झाली आहे की, अनेक जण लगेच खरेदीचा विचार करणार आहेत..GOAT सेलमधील खास डीलसॅमसंग गॅलक्सी S24 5G आता फ्लिपकार्टवर मोठ्या सवलतीसह उपलब्ध झाला आहे. या प्रीमियम स्मार्टफोनची किंमत आता केवळ ५५,९९९ रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. बेस्ट परफॉर्मेंस, प्रो लेव्हल कॅमेरे आणि अनेक वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह हा फोन आता खरोखर परवडणारा झाला आहे. ज्यांना हाय क्वालिटीचा अॅन्ड्रॉइड अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही डील नक्कीच आकर्षक ठरेल..TrashBot : बारावीच्या विद्यार्थिनीने बनवला अद्भुत 'ट्रॅशबॉट' रोबो; कचरा बघताच पळत जाऊन करतोय साफसफाई, पाहून तुमचं डोकं चक्रावेल.लॉन्च किंमत विरुद्ध सेल किंमतलॉन्च वेळी भारतात Galaxy S24 ची सुरुवातीची किंमत ७९,९९९ रुपये होती. आता फ्लिपकार्ट GOAT सेलमध्ये 256GB व्हर्जनवर तब्बल ३० टक्के सूट मिळत आहे. यामुळे किंमत ५५,९९९ रुपयांवर आली आहे. एकूण बचत २४,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.अतिरिक्त ऑफर्सने भरपूर बचतफक्त सेल किंमत एवढीच नाही, आणखी सवलती मिळवण्याचे मार्ग खुले आहेत. फ्लिपकार्ट Axis Bank क्रेडिट कार्ड वापरल्यास त्वरित २,८०० रुपये सूट मिळेल. त्याचबरोबर SBI कार्डने पेमेंट केल्यास आणखी २,८०० रुपयांची सूट मिळू शकते. जुन्या फोनची एक्सचेंज करायची इच्छा असेल तर कमाल ३८,३०० रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. तुमच्या जुन्या फोनच्या मॉडेल आणि स्थितीनुसार ही रक्कम बदलू शकते. अशा प्रकारे एकूण बचत आणखी वाढू शकते..का खरेदी कराल Galaxy S24?हा फोन केवळ किंमतीमुळे नव्हे तर आपल्या क्षमतेमुळे चर्चेत आहे. उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, प्रोफेशनल कॅमेरा सिस्टीम आणि दीर्घकाळ अपडेट्स मिळण्याची खात्री यामुळे हा फोन दीर्घकाळ वापरता येईल. GOAT सेलचा हा मौका सोडू नका आणि प्रीमियम अनुभव स्वस्तात मिळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.