विज्ञान-तंत्र

Samsung Discount Offer : चक्क 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट; सॅमसंगच्या 'या' प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर सूट

GOAT Sale मध्ये Galaxy S24 मोबाईलवर तब्बल 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट मिळत आहे
Samsung Galaxy S24 Massive Price Drop on Flipkart GOAT Sale

Samsung Galaxy S24 Massive Price Drop on Flipkart GOAT Sale

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सॅमसंगच्या चाहत्यांसाठी एक जबरदस्त बातमी आहे. जे फ्लॅगशिप अनुभव घ्यायचा विचार करत होते, पण किंमत ऐकून मागे हटत होते त्यांच्यासाठी आता सुवर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे. फ्लिपकार्टच्या GOAT सेलमध्ये Galaxy S24 5G ची किंमत इतकी आकर्षक झाली आहे की, अनेक जण लगेच खरेदीचा विचार करणार आहेत.

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