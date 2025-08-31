विज्ञान-तंत्र

Samsung Galaxy S24 मोबाईलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; वर्षातली सर्वात मोठी सूट, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

Samsung Galaxy S24 Discount Offer : सॅमसंग गॅलेक्सी S24 स्मार्टफोनवर 25,000 रुपयांचा डिस्काउंट मिळत आहे, चला तर मग जाणून घ्या काय आहे ही ऑफर
Summary

  • स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खुशखबर आहे

  • गॅलेक्सी S24 5G मोबाईलवर 25 हजारची सूट मिळतेय

  • चला तर मग जाणून घ्या ही ऑफर नेमकी कुठे आहे

Samsung Galaxy S24 Flipkart Offer : सॅमसंगने आपल्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन गॅलेक्सी S24 5G च्या किमतीत तब्बल 25000 रुपयांची कपात केली आहे. गेल्या वर्षी लाँच झालेला हा फोन आता फ्लिपकार्टवर लाँच किमतीपेक्षा 33% स्वस्तात उपलब्ध आहे. 79,999 रुपये किमतीत लाँच झालेला हा फोन आता केवळ 49,999 रुपयांपासून सुरू होतो. याशिवाय बँक ऑफर्स आणि 48,300 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज ऑफर खरेदीला आणखी आकर्षक बनवते. जुना फोन एक्सचेंज करून हा फोन आणखी स्वस्तात मिळवता येईल.

