Samsung Galaxy S24 मोबाईलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; वर्षातली सर्वात मोठी सूट, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खुशखबर आहेगॅलेक्सी S24 5G मोबाईलवर 25 हजारची सूट मिळतेयचला तर मग जाणून घ्या ही ऑफर नेमकी कुठे आहे.Samsung Galaxy S24 Flipkart Offer : सॅमसंगने आपल्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन गॅलेक्सी S24 5G च्या किमतीत तब्बल 25000 रुपयांची कपात केली आहे. गेल्या वर्षी लाँच झालेला हा फोन आता फ्लिपकार्टवर लाँच किमतीपेक्षा 33% स्वस्तात उपलब्ध आहे. 79,999 रुपये किमतीत लाँच झालेला हा फोन आता केवळ 49,999 रुपयांपासून सुरू होतो. याशिवाय बँक ऑफर्स आणि 48,300 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज ऑफर खरेदीला आणखी आकर्षक बनवते. जुना फोन एक्सचेंज करून हा फोन आणखी स्वस्तात मिळवता येईल..सॅमसंग गॅलेक्सी S24 हा कंपनीचा पहिला AI फीचरयुक्त स्मार्टफोन आहे. यात 6.2 इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले असून 120Hz रिफ्रेश रेटमुळे स्मूथ अनुभव मिळतो. Exynos 2400 प्रोसेसर, 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह हा फोन अँड्रॉइड 14 आधारित OneUI वर कार्यरत आहे. IP68 रेटिंगमुळे हा फोन पाणी आणि धूळप्रतिरोधक आहे ज्यामुळे टिकाऊपणा वाढतो..Ather EL 01 : एकच झलक, सबसे अलग! एथरचा 'ईएल 01' प्लॅटफॉर्म लाँच; इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये आले जबरदस्त फीचर्स, पाहा एका क्लिकवर.कॅमेरा प्रेमींसाठी यात ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे ज्यात 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS), 10MP अल्ट्रावाइड आणि 12MP थर्ड कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 12MP फ्रंट कॅमेरा मिळतो. याशिवाय 4000mAh बॅटरी 25W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. ब्लूटूथ, वायफाय आणि NFC सारख्या कनेक्टिव्हिटी पर्यायांनी हा फोन परिपूर्ण आहे..Online Shopping : चुकूनही ऑनलाइन खरेदी करू नका 'या' 5 वस्तू, नाहीतर तुमचे पैसे वाया जाणारच...हा फोन 8GB+128GB आणि 8GB+256GB अशा दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्टवर 5% बँक सूट आणि एक्सचेंज ऑफरमुळे हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. सॅमसंग चाहत्यांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. FAQs What is the new price of the Samsung Galaxy S24 after the discount?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 ची सवलतीनंतरची नवीन किंमत काय आहे?सॅमसंग गॅले Ascending केली आहे, त्यामुळे आता फोन 49,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.Does the Samsung Galaxy S24 support wireless charging?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?होय, हा फोन 15W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो.What are the storage variants available for the Samsung Galaxy S24 on Flipkart?फ्लिपकार्टवर सॅमसंग गॅलेक्सी S24 साठी कोणते स्टोरेज व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत?हा फोन 8GB+128GB आणि 8GB+256GB या दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे.Is there an exchange offer available for the Samsung Galaxy S24?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 साठी एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध आहे का?होय, 48,300 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध आहे.What is the display specification of the Samsung Galaxy S24?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 च्या डिस्प्लेची वैशिष्ट्ये काय आहेत?यात 6.2 इंचाचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो.