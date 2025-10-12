विज्ञान-तंत्र

Samsung Galaxy S24 Ultraची किंमत झाली निम्मी; इथे मिळतोय बंपर डिस्काउंट, ऑफर आत्ताच बघा..कारण पुन्हा अशी संधी येणार नाही

Samsung Galaxy S24 Ultra Flipkart Discount Offer : सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G मोबाईलवर फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये बंपर डिस्काउंट मिळत आहे
Samsung Galaxy S24 Ultra Flipkart Diwali Sale Discount Offer

Samsung Galaxy S24 Ultra Flipkart Diwali Sale Discount Offer

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Samsung Galaxy S24 Ultra Discount Offer : दिवाळीला तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदीचा विचार करत असाल तर सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G साठी हीच योग्य वेळ आहे..फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये या फ्लॅगशिप फोनवर जबरदस्त डिस्काउंट मिळत आहे. मूळ किंमत 1,29,999 रुपये असलेला हा फोन आता केवळ 74,899 रुपये मध्ये मिळत आहे. यावर अतिरिक्त 5% इन्स्टंट डिस्काउंट मिळत असून ही ऑफर दिवाळी आणि छठ पूजेनंतरही सुरू राहील. अशी संधी पुन्हा येणार नाही..

Loading content, please wait...
mobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Samsung
Budget smartphones India
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung smartphone offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com