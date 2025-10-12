Samsung Galaxy S24 Ultraची किंमत झाली निम्मी; इथे मिळतोय बंपर डिस्काउंट, ऑफर आत्ताच बघा..कारण पुन्हा अशी संधी येणार नाही

Samsung Galaxy S24 Ultra Discount Offer : दिवाळीला तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदीचा विचार करत असाल तर सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G साठी हीच योग्य वेळ आहे..फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये या फ्लॅगशिप फोनवर जबरदस्त डिस्काउंट मिळत आहे. मूळ किंमत 1,29,999 रुपये असलेला हा फोन आता केवळ 74,899 रुपये मध्ये मिळत आहे. यावर अतिरिक्त 5% इन्स्टंट डिस्काउंट मिळत असून ही ऑफर दिवाळी आणि छठ पूजेनंतरही सुरू राहील. अशी संधी पुन्हा येणार नाही.. .हा स्मार्टफोन 2024 मध्ये लाँच झाला असून त्याची फीचर्स खूप कमाल आहेत. यात 6.7 इंचाचा डायनॅमिक AMOLED डिस्प्ले आहे जो 3120x1440 पिक्सेल रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ आणि इमर्सिव्ह अनुभव देतो. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 3 प्रोसेसर, 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजसह हा फोन एकदम फास्ट आणि पॉवरफूल आहे. S पेन सपोर्टमुळे याचा वापर आणखी सोयीचा होतो..DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.कॅमेरा प्रेमींसाठी हा फोन लईच खास आहे. यात 200 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा असलेला क्वाड कॅमेरा सेटअप आहे ज्यात 50MP, 12MP आणि 10MP लेन्सचा समावेश आहे. 12MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी बेस्ट आहे. याशिवाय 5000mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगसह जास्त टिकते. Android 14 आधारित OneUI 6 सॉफ्टवेअर ग्लासीआणि कस्टमाइज्ड अनुभव देते..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...हा फोन 12GB/16GB रॅम आणि 256GB/512GB/1TB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्टच्या या खास ऑफरचा लाभ घेऊन तुम्ही हा प्रीमियम फोन स्वस्तात खरेदी करू शकता. ही संधी सोडू नका कारण अशी डील पुन्हा कधी मिळेल याची खात्री नाही..तर मग विचार कशाचा करताय दिवळीला नक्की खरेदी करा.FAQsWhat is the discounted price of the Samsung Galaxy S24 Ultra during the Flipkart Diwali Sale?फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्राची सवलतीतील किंमत किती आहे?फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये हा फोन ₹74,899 मध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये 5% इन्स्टंट डिस्काउंटचा समावेश आहे.What are the key features of the Samsung Galaxy S24 Ultra?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्राची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, 200MP कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 3 प्रोसेसर, 16GB रॅम, 1TB स्टोरेज आणि 5000mAh बॅटरी आहे.Is the discount offer available after Diwali and Chhath Puja?ही सवलत ऑफर दिवाळी आणि छठ पूजनंतरही उपलब्ध आहे का?होय, ही ऑफर दिवाळी आणि छठ पूजनंतरही काही काळ उपलब्ध राहील.What storage and RAM options are available for the Samsung Galaxy S24 Ultra?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रासाठी कोणते स्टोरेज आणि रॅम पर्याय उपलब्ध आहेत?हा फोन 12GB/16GB रॅम आणि 256GB/512GB/1TB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.Does the Samsung Galaxy S24 Ultra support fast charging?सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?होय, यात 45W फास्ट वायर्ड आणि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.