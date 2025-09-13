Samsung Galaxy S24 Ultra मोबाईलवर चक्क 70 हजारचा डिस्काउंट; प्रीमियम ऑफर पाहा एका क्लिकवर

सॅमसंगच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट मिळणार आहेगॅलेक्सी S24 अल्ट्राच्या किमतीत मोठी सूट मिळत आहेआता जाणून घ्या ही ऑफर कुठे सुरू आहे.Flipkart Discount Offers : सॅमसंगने आपल्या प्रीमियम स्मार्टफोन गॅलेक्सी S24 अल्ट्राच्या किमतीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा डिस्काउंट जाहीर केला आहे. 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा असलेला हा फ्लॅगशिप फोन आता 70,000 रुपयांपर्यंत स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये जो 23 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे हा फोन पहिल्यांदाच 60,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करता येईल. विशेष म्हणजे फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यांना एक दिवस आधीच या ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे..गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा हा सॅमसंगचा अत्याधुनिक एआय फोन आहे. यात 6.8 इंचाचा 2X डायनॅमिक AMOLED डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जनरल 3 प्रोसेसर आणि 12 जीबी रॅमसह 256 जीबी, 512 जीबी आणि 1 टीबी स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. लाँचिंगवेळी या फोनची किंमत 1,29,999 रुपये होती तर आता सेलमध्ये याची सुरुवातीची किंमत 59,999 रुपये इतकी कमी आहे..iPhone 17 Order : आयफोन घेण्यासाठी रांगेत कशाला थांबताय? घरबसल्या 10 मिनिटात मिळवा iPhone 17, 'ही' आहे सोपी ट्रिक.याशिवाय इन्स्टंट डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI आणि एक्सचेंज ऑफर यामुळे ग्राहकांना आणखी बचत करता येईल. बँक ऑफर्सबाबतची माहिती लवकरच जाहीर होईल.या फोनच्या कॅमेरा सेटअपने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. यात 200 एमपी मुख्य कॅमेरा, 12 एमपी अल्ट्रावाइड, 50 एमपी आणि 10 एमपी कॅमेरे असलेला क्वाड कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फीसाठी 12 एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे..3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर...हा फोन अँड्रॉइड 14 वर आधारित OneUI 6 वर चालतो आणि S पेनला सपोर्ट करतो. 5000 mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग आणि वायरलेस चार्जिंगची सुविधा यात आहे.फ्लिपकार्टच्या या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा खरेदी करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. प्रीमियम फीचर्स आणि जबरदस्त सवलतीमुळे हा फोन तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी 23 सप्टेंबरला नक्की वेबसाइटला भेट द्या.FAQsWhat is the new price of Samsung Galaxy S24 Ultra during Flipkart Big Billion Days?फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एस२४ अल्ट्रा (१२ जीबी रॅम + २५६ जीबी) ची सुरुवातीची किंमत ५९,९९९ रुपयांपर्यंत खाली आली आहे, जी लाँच किंमतीपेक्षा ७०,००० रुपयांची कपात आहे.When does the Flipkart Big Billion Days sale start?फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल २३ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होईल, आणि प्लस किंवा ब्लॅक मेंबर्सना एक दिवस आधी अर्ली अॅक्सेस मिळेल.What are the key features of Samsung Galaxy S24 Ultra?सॅमसंग गॅलेक्सी एस२४ अल्ट्रामध्ये ६.८ इंच डायनॅमिक एमोलेड २एक्स डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ जनरेशन ३ प्रोसेसर, १२ जीबी रॅम, १ टीबी पर्यंत स्टोरेज, २०० एमपी मुख्य कॅमेरा असलेला क्वाड कॅमेरा सेटअप, एस-पेन सपोर्ट आणि ५००० एमएएच बॅटरी ४५ वॅट फास्ट चार्जिंगसह उपलब्ध आहे.Are there any bank offers or exchange deals available?होय, सेलमध्ये आयसीसीआय किंवा अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआयवर १०,००० रुपयांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळेल, तसेच एक्सचेंज ऑफर आणि नो-कॉस्ट ईएमआय उपलब्ध असतील, ज्यामुळे एकूण बचत वाढेल.Which variants of Samsung Galaxy S24 Ultra will be discounted?सर्व व्हेरिएंट्स (१२ जीबी + २५६ जीबी, ५१२ जीबी आणि १ टीबी) वर कपात असेल, पण बेस व्हेरिएंट ५९,९९९ रुपयांपासून सुरू होईल, तर उच्च व्हेरिएंट्सवरही समान प्रमाणात डिस्काउंट मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.