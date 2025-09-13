विज्ञान-तंत्र

Samsung Galaxy S24 Ultra मोबाईलवर चक्क 70 हजारचा डिस्काउंट; प्रीमियम ऑफर पाहा एका क्लिकवर

Samsung Galaxy S24 Ultra Discount Offer : सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 अल्ट्राची किंमत फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये 70,000 रुपयांपर्यंत घसरली आहे
Samsung Galaxy S24 Ultra discount offer

Samsung Galaxy S24 Ultra discount offer

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

  • सॅमसंगच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट मिळणार आहे

  • गॅलेक्सी S24 अल्ट्राच्या किमतीत मोठी सूट मिळत आहे

  • आता जाणून घ्या ही ऑफर कुठे सुरू आहे

Flipkart Discount Offers : सॅमसंगने आपल्या प्रीमियम स्मार्टफोन गॅलेक्सी S24 अल्ट्राच्या किमतीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा डिस्काउंट जाहीर केला आहे. 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा असलेला हा फ्लॅगशिप फोन आता 70,000 रुपयांपर्यंत स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये जो 23 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे हा फोन पहिल्यांदाच 60,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करता येईल. विशेष म्हणजे फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यांना एक दिवस आधीच या ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Amazon
Discount
Discount Offer
flipkart
festival Discount
Samsung
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com