Samsung Galaxy S25 स्मार्टफोनवर चक्क 24 हजार रुपयांचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी रांगा, कुठे सुरुय ऑफर पाहा

Samsung चा पॉवरफुल स्मार्टफोन Galaxy S25 आता खूप स्वस्त मिळत आहे. ज्यांना उत्तम कॅमेरा, वेगवान कामगिरी आणि सुंदर डिस्प्ले हवा आहे, त्यांच्यासाठी Flipkart वर खास संधी आली आहे..मोठी सवलत कधी मिळाली?गेल्या वर्षी लॉन्च झालेला Galaxy S25 आता फ्लिपकार्टवर जबरदस्त डिस्काउंटमध्ये उपलब्ध आहे. मूळ किंमत 80,999 रुपये होती. आता 24,000 रुपयांपेक्षा जास्त सूट मिळून हा फोन फक्त 56,999 रुपयांना मिळतोय. याशिवाय बँक ऑफर मध्ये अतिरिक्त 2,850 रुपयांची सूट मिळाली तर एकूण किंमत 55,000 रुपयांच्या खाली येते. इतक्या कमी किमतीत flagship फोन मिळणे ही खरोखरच चांगली संधी आहे..LPG सिलेंडरपेक्षा खूप स्वस्त आहे इथेनॉल गॅसची शेगडी; कुठे खरेदी करायची अन् कशी वापरायची? जाणून घ्या.Galaxy S25 ची खास फीचर्सहा फोन 6.2 इंचाच्या सुंदर AMOLED display सह येतो. 120Hz refresh rate आणि 2,600 nits brightness मुळे screen खूप तेजस्वी आणि गुळगुळीत दिसते. गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. आतमध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite processor आहे. 12 GB RAM आणि 512 GB storage मुळे फोन अतिशय वेगवान काम करतो. मल्टिटास्किंग , गेमिंग किंवा फोटो एडिटिंग काहीही करा कुठेही अडथळा येत नाही..Camera आणि Batteryकॅमेरा सेक्शनमध्ये हा फोन खूप मजबूत आहे. 50 megapixel मुख्य कॅमेरा, 12 megapixel ultrawide आणि 10 megapixel telephoto lens चा ट्रिपल सेटअप आहे. दिवसा किंवा रात्री, सर्व परिस्थितीत छान फोटो आणि व्हिडिओ मिळतात. 12 megapixel front camera ने सेल्फीही उत्तम येतात. 4,000mAh battery 25 watt fast charging आणि वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. पूर्ण दिवस सहज काम करते..Chanakya Life Guide : लोक अचानकपणे तुम्हाला इज्जत देणं का बंद करतात? तुमचं कुठं चुकतं पाहा.Google Pixel 10 वर देखील सूटSamsung बरोबरच Google चा Pixel 10 5G फोनही सवलतीत आहे. मूळ किंमत 79,999 रुपये होती. आता Amazon वर 65,530 रुपयांना मिळतोय. यात अतिरिक्त 2,000 रुपयांचा कॅशबॅक मिळाल्यास किंमत 64,000 रुपयांखाली येते. छान फोटो आणि सॉफ्टवेअर अनुभव हव्या असणाऱ्यांसाठी हा पर्याय उत्तम आहे..जर तुम्ही नवीन फोन घेण्याचा विचार करत असाल तर ही संधी सोडू नका. Flipkart आणि Amazon वर तपासा, ऑफर मर्यादित काळासाठी असू शकतात. Galaxy S25 सारखा शक्तिशाली आणि आकर्षक फोन इतक्या कमी किमतीत मिळणे क्वचितच घडते. आता खरेदी करा आणि नवीन अनुभव घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.