Samsung Galaxy S25+ प्रीमियम स्मार्टफोनवर चक्क 28 हजारचा डिस्काउंट, पाहा कुठे सुरुय ही बंपर ऑफर

'गॅलेक्सी डेज सेल' (Galaxy Days sale) सध्या सुरू आहे, ज्यामध्ये Samsung Galaxy S25+ 5G स्मार्टफोनवर बँक आणि एक्सचेंज ऑफर्ससह २८,००० रुपयांपर्यंतची मोठी सूट मिळत आहे. हा सेल ५ फेब्रुवारी दरम्यान होता, परंतु तरीही तुम्हाला सॅमसंगच्या प्रोडक्टसवर बेस्ट डील मिळू शकतात. .Samsung Galaxy S25+ वरील बंपर ऑफर फ्लिपकार्टच्या या सेलदरम्यान, Samsung Galaxy S25+ (12GB RAM, 256GB स्टोरेज) ची मूळ किंमत ९९,९९९ रुपये होती, जी थेट डिस्काउंटनंतर ७४,९९९ रुपयांपर्यंत खाली आली होती. ही सरळ २५,००० रुपयांची सवलत होती. याशिवाय, ICICI किंवा SBI बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना आणखी जास्त कॅशबॅक उपलब्ध होता, ज्यामुळे फोनची प्रभावी किंमत आणखी कमी होत होती.Hacking Risk : इंटरनेट नसतानाही हॅक होतोय मोबाईल; 5G ते अचानक 2G अन् नंतर 'खतरनाक खेळ' सुरू, पाहा तुमच्यासोबतही 'हे' सुरुय का?.एक्सचेंज आणि बँक ऑफर२८,००० रुपयांपर्यंतची कमाल सूट मिळवण्यासाठी ग्राहकांना बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनस एकत्र वापरावे लागले. उदाहर्णार्थ फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक (Flipkart Axis Bank) क्रेडिट कार्डवर अतिरिक्त ३७५० रुपयांची सूट उपलब्ध होती, ज्यामुळे एकूण बचत सुमारे २८,००० रुपयांपर्यंत पोहोचत होती. जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करून ग्राहक त्याच्या किमतीवर अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिळवू शकत होते ज्यामुळे फोनची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. .पुढच्या 10 वर्षात तुम्हाला कोणता आजार होणार माहितीये? गुगलचं नवीन AI, DNA वाचून सांगणार खरं; डायबीटीजपासून कॅन्सरपर्यंत देणार माहिती.खरेदीची संधी आणि उपलब्धता जरी हा 'गॅलेक्सी डेज सेल' (Galaxy Days sale) ५ फेब्रुवारीला संपला असला तरी फ्लिपकार्टवर सॅमसंग गॅलेक्सी S25+ 5G (नेव्ही आणि सिल्व्हर शॅडो रंग पर्यायांमध्ये) अजूनही आकर्षक किमतीत उपलब्ध आहे. सध्या हा फोन Flipkart वर ७४,९९९ रुपयांच्या किमतीत उपलब्ध आहे आणि वेगवेगळ्या बँक ऑफर्ससह त्याची किंमत अजूनही कमी होऊ शकते. इच्छुक ग्राहक Flipkart आणि Amazon.in सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सॅमसंगच्या इतर चालू ऑफर्स तपासू शकतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.