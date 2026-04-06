129,999 किंमतीचा सॅमसंग प्रीमियम स्मार्टफोन 25 हजारात; खरेदीसाठी गर्दी, कुठे सुरुय जबरदस्त ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

जर तुम्ही एखादा प्रीमियम स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत असाल तर ही उत्तम संधी आहे. सॅमसंगचा हा फ्लॅगशिप फोन आता अमेझॉनवर मोठ्या सवलतीत उपलब्ध झाला आहे. 200 मेगापिक्सेलचा पावरफुल कॅमेरा, AI फीचर्स आणि 7 वर्षांच्या अपडेट्ससह हा फोन आता फक्त 25,199 इतक्या प्रभावी किंमतीत मिळू शकतो. बँक ऑफर्स, कॅशबॅक आणि एक्सचेंजचा फायदा घेतल्यास ही किंमत आणखी कमी होऊ शकते..लॉन्चवेळी या फोनची किंमत 129,999 होती. आता अमेझॉनवर सरळ सवलतीनंतर तो खूप कमी दरात मिळत आहे. यामुळे तुम्हाला 25,199 पर्यंतचा फायदा होऊ शकतो. बँक ऑफर्समुळे 2500 पर्यंत अतिरिक्त सूट आणि अमेझॉन पे वापरल्यास 3000 पर्यंत कॅशबॅक मिळते. जर तुमच्याकडे जुना फोन असेल तर एक्सचेंज करून 58,000 पर्यंतची सूट घेऊ शकता. हे सर्व फायदे एकत्र केल्यास डील अजूनही आकर्षक होते..या फोनमध्ये 6.9 इंचाचा सुंदर 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेला QHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे. स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे खूप स्मूथ होते. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसरमुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगमध्ये अप्रतिम काम करते. फोन हातात घेतल्यावर प्रीमियम फील येते आणि तो दमदार काम करतो..कॅमेरा हा या फोनचा सर्वात मोठा हायलाइट आहे. मागे 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर OIS सह आहे. 50 मेगापिक्सेल टेलीफोटो लेन्स 5x झूम देतो, तर अल्ट्रावाइड आणि पेरिस्कोप लेन्ससह 100x डिजिटल झूम शक्य आहे. सेल्फीसाठी 12 मेगापिक्सेल AI कॅमेरा आहे. 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, नाईट मोड आणि AI फोटो एडिटिंगसारखी वैशिष्ट्ये फोटोग्राफीला मजेदार बनवतात..फोनमध्ये 5000mAh बॅटरी फास्ट चार्जिंगसह आहे. S Pen सपोर्ट, टायटॅनियम फ्रेम आणि IP68 वॉटर डस्ट रेझिस्टंट असल्याने तो मजबूत आहे. One UI 7 वर चालणारा हा फोन 7 वर्षे अँड्रॉइड अपडेट्स आणि सुरक्षा अपडेट्स देतो. लाइव्ह ट्रान्सलेट, सर्कल टू सर्च आणि AI वॉलपेपर जनरेटरसारखी AI फीचर्स वापरून तुमचा अनुभव स्मार्ट होईल.