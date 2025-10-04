Samsung Galaxy Z Fold 6 स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, किंमत झाली निम्म्यापेक्षा कमी, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 (Samsung Galaxy Z Fold 6) हा प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन आता तब्बल 50,000 रुपयांच्या डिस्काउंटसह उपलब्ध आहे.. टेकप्रेमींसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे कारण सॅमसंगच्या या आकर्षक आणि प्रो फोनवर इतकी मोठी सूट प्रथमच मिळत आहे. गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि स्ट्रीमिंगसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय आहे..काय आहे डिस्काउंट ऑफर?सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 (12GB रॅम, 256GB स्टोरेज) ची मूळ किंमत 1,49,999 रुपये होती. मात्र, आता हा फोन Amazon वर फक्त 1,03,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे Amazon Pay बॅलन्सने पेमेंट केल्यास 3112 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. म्हणजेच एकूण 50,000 रुपयांहून अधिक बचत होईल. ही ऑफर सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या इतर प्लॅटफॉर्मच्या तुलनेत सर्वोत्तम आहे.उदाहरणार्थ फ्लिपकार्टवर हाच फोन 1,09,785 रुपयांना तर क्रोमावर 1,30,199 रुपयांना मिळत आहे. त्यामुळे Amazon वरच ही डिल सर्वात फायदेशीर आहे..Zoho Arattai : 'या' 5 फीचर्समुळे Arattai App आहे Whatsapp पेक्षा चार पाऊल पुढं...एकदम भारी फीचर्ससॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 मध्ये 7.6 इंचांचा QXGA+ डिस्प्ले आहे.. जो गेमिंग आणि चित्रपट पाहण्यासाठी बेस्ट आहे. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरमुळे हा फोन एकदम फास्ट आहे. यात 4400mAh ची बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येऊ शकते, ज्यामुळे डेटा साठवण्याची चिंता नाही..Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.कॅमेरा आणि डिझाइनफोटोग्राफी प्रेमींसाठी या फोनमध्ये 50MP प्रायमरी 12MP अल्ट्रावाइड आणि 10MP टेलिफोटो सेन्सर असलेला ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 10MP फ्रंट कॅमेरा आहे. स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फील यामुळे हा फोन तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे..FAQs What is the current price of the Samsung Galaxy Z Fold 6 on Amazon?सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 ची Amazon वरील सध्याची किंमत किती आहे?Amazon वर सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 (12GB रॅम, 256GB स्टोरेज) 1,03,999 रुपयांना उपलब्ध आहे.What additional offers are available with this deal?या डीलसोबत कोणत्या अतिरिक्त ऑफर उपलब्ध आहेत?Amazon Pay बॅलन्सने पेमेंट केल्यास 3,112 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकते.Where else can I buy the Samsung Galaxy Z Fold 6?सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 मी आणखी कुठे खरेदी करू शकतो?हा फोन फ्लिपकार्टवर 1,09,785 आणि क्रोमावर 1,30,199 रुपयांना उपलब्ध आहे, पण Amazon वर सर्वोत्तम किंमत आहे.What are the key features of the Samsung Galaxy Z Fold 6?सॅमसंग गॅलक्सी Z फोल्ड 6 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?यात 7.6 इंच QXGA+ डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कॅमेरा आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज वाढवण्याची सुविधा आहे.Is this discount offer time-limited?ही सूट ऑफर कालमर्यादित आहे का?होय, ही ऑफर मर्यादित काळासाठी आहे, त्यामुळे लवकर खरेदी करणे फायदेशीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.