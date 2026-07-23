सॅमसंगने लाँच केले तीन नवे Foldable फोन! Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 अन् Z Flip 8; दमदार फीचर्स, किंमत फक्त...

फोल्डेबल स्मार्टफोनच्या जगात सॅमसंगने पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. कंपनीने आपल्या नव्या फ्लॅगशिप फोल्डेबल सीरीजची घोषणा केली आहे. या सीरीजमध्ये तीन शक्तिशाली फोन समाविष्ट आहेत, ज्यात प्रीमियम डिझाइन, नवीन प्रोसेसर आणि सुधारित कॅमेरा फीचर आहेत..Galaxy Z Fold Ultraही सीरीजमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल आहे. यात 5000 nits ब्राइटनेस असलेला LTPO AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, टिटॅनियम बॉडी आणि 200 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा यासह हा फोन खूप शक्तिशाली आहे. उघडल्यावर फक्त 4.1 मिलिमीटर जाडी असलेला हा फोन Samsung चा सर्वात पातळ फोल्डेबल फोन आहे..Emergency Call Without SIM : मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तरीही 112 नंबरवर इमरजन्सी कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या कशी काम करते सिस्टीम.Galaxy Z Fold 8हा मॉडेल आकाराने पातळ आणि हलका आहे. 7.6 इंचाचा मुख्य डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप आणि सुधारित कॅमेरा सिस्टीम यासह हा फोन वापरायला अधिक आरामदायक आहे. वजन केवळ 201 ग्रॅम असल्याने तो हातात हलका वाटतो..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.Galaxy Z Flip 8ज्यांना कॉम्पॅक्ट फोन आवडतो त्यांच्यासाठी हा परफेक्ट पर्याय आहे. फक्त 6.1 मिलिमीटर जाड आणि 180 ग्रॅम वजनाचा हा फोन Armor Aluminium Hinge सह आला आहे. Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आणि Android 17 वर आधारित One UI 9 यासह हा फोन स्टाइलिश आणि पॉवरफुल आहे..Rare Fish : विहिरीत सापडला अनोखा दुर्मिळ मासा! डोळे अन् कवटी नाही; लालबुंद-काचेसारखा, पाहून थक्क व्हाल.सर्व फोन 12GB RAM सह 256GB किंवा 512GB स्टोरेज पर्यायात उपलब्ध आहेत. याशिवाय काही व्हेरिएंटमध्ये 16GB RAM आणि 1TB स्टोरेजचा पर्यायही आहे.Samsung ने या फोनसाठी प्री-ऑर्डर सुरू केले असून लवकरच विक्री सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.