विज्ञान-तंत्र

सॅमसंगने लाँच केले तीन नवे Foldable फोन! Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 अन् Z Flip 8; दमदार फीचर्स, किंमत फक्त...

Samsung ने आपल्या नव्या फोल्डेबल सीरीजची घोषणा केली. Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 आणि Z Flip 8 मध्ये पातळ डिझाइन, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आणि सुधारित कॅमेरा आहेत.
Samsung Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 and Z Flip 8 displayed together showcasing their slim foldable designs and premium finishes.

Samsung Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 and Z Flip 8 displayed together showcasing their slim foldable designs and premium finishes.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

फोल्डेबल स्मार्टफोनच्या जगात सॅमसंगने पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. कंपनीने आपल्या नव्या फ्लॅगशिप फोल्डेबल सीरीजची घोषणा केली आहे. या सीरीजमध्ये तीन शक्तिशाली फोन समाविष्ट आहेत, ज्यात प्रीमियम डिझाइन, नवीन प्रोसेसर आणि सुधारित कॅमेरा फीचर आहेत.

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