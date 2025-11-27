विज्ञान-तंत्र

एआयच्या जोरावर मेडिकल क्षेत्रात क्रांती; सॅमसंगचा Ultrasound System लाँच, डॉक्टरांचा थकवा कमी करणारी R20 सिस्टम आहे तरी काय?

Samsung R20 Ultrasound System Price Specifications : सॅमसंगने भारतात सुपर-प्रीमियम R20 अल्ट्रासाऊंड सिस्टीम लाँच केली आहे. याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
Samsung R20 next generation premium ultrasound launched November 2025

Saisimran Ghashi
  • सॅमसंगच्‍या क्रिस्‍टल आर्किटेक्‍चर™द्वारे समर्थित R20 अनेक वैद्यकीय उपयोजनांमध्‍ये उच्‍च दर्जाची इमेज क्‍लेरिटी, कॉन्‍ट्रास्‍ट आणि नैदानिक अचूकता देते.

  • एआय-संचालित ऑटोमेशन टूल्स आणि एर्गोनॉमिक डिझाइनसह सुसज्‍ज आर२० कार्यप्रवाह क्षमता वाढवते, तसेच क्लिनिशियनचा अनुभव वाढवते.

