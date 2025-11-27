विज्ञान-तंत्र
150 वर्षांचं आयुष्य! 100 व्या वर्षीही 25 सारखी तरुणाई; मानवी आयुष्य बदलणारा क्रांतिकारी शोध, शास्त्रज्ञांचा नवा फॉर्म्युला काय?
100 Year Old Will Look and Feel Like 25 Year Old New AI Anti Aging Breakthrough : शास्त्रज्ञ म्हणतात, आता माणूस १५० वर्षे जगेल आणि १०० वयातही २५ वर्षांच्या तरुणासारखा दिसेल. हे कसे शक्य आहे जाणून घ्या सविस्तर
कालपर्यंत आपण म्हणायचो, शंभर वर्षे जगलात तर खूप झाले..पण आता शास्त्रज्ञ सांगतायत येत्या काही दशकांत मानव १२० ते १५० वर्षे सहज जगू शकेल आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट १०० वर्षांचे असतानाही तो २५-३० वर्षांच्या तरुणासारखा दिसेल, विचार करेल आणि धावेल-खेळेल