Octopus Intelligence Research: ऑक्टोपस आरशाचा वापर कशासाठी करतो? संशोधनातून धक्कादायक माहिती आली समोर

Octopuses learn to use mirrors to find prey and navigate hidden spaces: आरसा हा आपल्या दैनंदिन जीवनातील एक साधा भाग आहे. आपण स्वतःचा चेहरा पाहण्यासाठी किंवा मागे काय चालले आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्याचा वापर करतो. मात्र आरशातील प्रतिबिंब समजून घेणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. कारण आरशात दिसणारी वस्तू प्रत्यक्षात वेगळ्या ठिकाणी असते. अनेक प्राण्यांसाठी हे समजणे सोपे नसते.गेल्या अनेक वर्षांपासून शास्त्रज्ञ विविध प्राण्यांच्या आरशावरील प्रतिक्रिया अभ्यासत आहेत. काही मोजक्या प्राण्यांना आरशातील प्रतिबिंबाचा उपयोग करून लपलेल्या वस्तू शोधता येतात, असे आढळले आहे. आता एका नव्या संशोधनातून ऑक्टोपसलाही ही क्षमता असल्याचे समोर आले आहे..आरशाच्या मदतीने शिकार शोधण्याचा प्रयोग'करंट बायोलॉजी' या मॅगझिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात कॅलिफोर्निया टू-स्पॉट ऑक्टोपसवर प्रयोग करण्यात आला. संशोधकांनी ऑक्टोपसला एका अपारदर्शक पेटीत ठेवले आणि त्याच्यासमोर आरसा ठेवला. पेटीच्या मागील बाजूस एका स्क्रीनवर खेकड्याचे आभासी चित्र दाखवण्यात आले. हे चित्र ऑक्टोपसला थेट दिसत नव्हते, पण त्याचे प्रतिबिंब आरशात दिसत होते.या प्रयोगाचा उद्देश असा होता की, ऑक्टोपस आरशातील प्रतिमा फक्त एक दृश्य म्हणून पाहतो की त्यातून माहिती घेऊन प्रत्यक्ष वस्तूचे स्थान ओळखू शकतो?.योग्य दिशा ओळखण्यात यशखेकड्याचे चित्र शोधण्यासाठी ऑक्टोपसला पेटीतून बाहेर पडून उलट दिशेने जावे लागत होते. म्हणजेच आरशात दिसणाऱ्या प्रतिमेकडे न जाता, त्या प्रतिमेच्या खऱ्या स्थानाकडे जाणे आवश्यक होते.संशोधकांनी ऑक्टोपसला प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्याने वारंवार योग्य दिशा निवडली. अनेक चाचण्यांमध्ये त्याने केवळ अंदाजाने नव्हे तर आरशातील माहितीचा वापर करून योग्य ठिकाण गाठल्याचे दिसून आले..ऑक्टोपसच्या बुद्धिमत्तेबाबत नवे संकेतयापूर्वी माकड, चिंपांझी, हत्ती, डुक्कर, पोपट आणि कावळे यांसारख्या काही प्राण्यांमध्ये आरशाचा उपयोग करून वस्तू शोधण्याची क्षमता दिसून आली होती. मात्र अशा प्रकारचे वर्तन अपृष्ठवंशी प्राण्यांमध्ये (Invertebrates) फारसे आढळले नव्हते.या संशोधनामुळे ऑक्टोपसची बुद्धिमत्ता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, वेगवेगळ्या उत्क्रांती मार्गांनी विकसित झालेल्या प्राण्यांमध्येही समान प्रकारच्या बौद्धिक क्षमता निर्माण होऊ शकतात..अजूनही संशोधन सुरूऑक्टोपस नेमके कोणत्या मानसिक प्रक्रियेच्या मदतीने हे काम करतो, याबाबत अजूनही संशोधन सुरू आहे. तो आपल्या आसपासच्या जागेचा मानसिक नकाशा तयार करतो की शिकलेल्या पद्धतींचा वापर करतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.तथापि, या निष्कर्षांमुळे एक गोष्ट निश्चितपणे समोर आली आहे—बुद्धिमत्ता ही केवळ माणसे किंवा कशेरुकी प्राणी यांच्यापुरती मर्यादित नाही. ऑक्टोपससारखे सागरी जीवही आपल्या अपेक्षेपेक्षा अधिक हुशार आणि शिकण्यास सक्षम असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.