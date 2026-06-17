Scooter Airbag : आता कारप्रमाणे स्कूटर्समध्येही असतील एअरबॅग; अपघातात वाचवणार तुमचा जीव, पाहा कोणत्या कंपनीने आणली सुविधा

रस्त्यावरील प्रवास म्हटला की टू-व्हीलर चालकांसाठी सुरक्षितता हा नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. चारचाकी गाड्यांमध्ये सुरक्षिततेसाठी एअरबॅग्जचे कवच असते पण स्कूटर्स आणि बाईक्सच्या बाबतीत मात्र रायडर्स थेट अपघाताच्या धोक्याला सामोरे जातात. अनेकदा महागडे रायडिंग गिअर्स किंवा जॅकेट्स खरेदी करणे प्रत्येकालाच शक्य होत नाही किंवा ते रोज वापरण्याचा कंटाळा केला जातो. याच समस्येवर मात करण्यासाठी आता तंत्रज्ञान क्षेत्राकडून एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे..ऑटोलिव्हचे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानसुरक्षा उपकरणांच्या जगात अग्रगण्य असणारी Autoliv ही कंपनी आता दुचाकींचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी एका अनोख्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. जगभरातील जवळपास ४०% गाड्यांना एअरबॅग आणि सीट बेल्ट पुरवण्याचा मोठा अनुभव या कंपनीकडे आहे. आता त्यांनी आपला मोर्चा स्कूटर्सकडे वळवला असून, दुचाकी वाहनांच्या रचनेचा विचार करून त्यांनी एक अगदी वेगळ्या पद्धतीची एअरबॅग सिस्टीम विकसित केली आहे..Fan Cool Air Tricks : घरातला पंखा सतत गरम होतोय? 'या' सोप्या ट्रिकने रूम होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूल.कशी काम करेल ही एअरबॅग?ही नवी एअरबॅग स्कूटरच्या हँडलबारजवळ एका लहान नळीच्या आकाराच्या (Tubular) युनिटमध्ये सुरक्षितपणे बसवलेली असेल. या छोट्याशा युनिटमध्ये दुमडलेली एअरबॅग, इन्फ्लेटर आणि गॅस जनरेटर एकत्र दिसेल. जेव्हा गाडीला अपघात होईल, तेव्हा स्कूटरमधील प्रगत सेन्सर्स सेकंदाच्या काही भागात हा धोका ओळखतील आणि एअरबॅग तात्काळ उघडेल. विशेष म्हणजे ही एअरबॅग उघडताच थेट चालकाला घट्ट चिकटून राहील ज्यामुळे चालक गाडीवरून खाली पडला तरीही त्याचे जमिनीशी होणाऱ्या थेट आघातापासून पूर्ण संरक्षण होईल..NEET Re-Exam च्या अनुषंगाने टेलिग्रामवर बंदी! पण व्हॉट्सॲप बिनधास्त सुरू...यामागचं कारण तुम्हाला चक्रावून सोडेल.Yamaha Tricity 300या अद्भूत आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची पहिली झलक आपल्याला Yamaha Tricity 300 या स्कूटरमध्ये पाहायला मिळते. सध्या बाजारात एअरबॅग जॅकेट्स उपलब्ध असली तरी सर्वसामान्य चालक ते नियमित वापरत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच थेट स्कूटरमध्येच इन बिल्ट एअरबॅग असणे हा सुरक्षेचा एक अतिरिक्त आणि अत्यंत खात्रीशीर पर्याय ठरणार आहे. भविष्यात हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य स्कूटर्समध्ये आल्यास दुचाकींचे अपघात जीवघेणे ठरणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.