Shah Rukh Khan च्या नावाने सुरुय मोठा फ्रॉड! 90% फॅन्स झालेत फसवणुकीचे शिकार; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

Shahrukh khan fraud case : बॉलीवूडचा बादशहा शाहरुख खानच्या नावावर सायबर गुन्हेगारांनी मोठी फसवणूक सुरू झाली आहे..मॅकॅफीच्या नवीन अहवालानुसार, भारतात जवळपास ९०% लोकांना डीपफेक सेलिब्रिटी जाहिरातींचा सामना करावा लागला. यात सरासरी ३४,००० रुपयांचे नुकसान झाले. हे घोटाळे इतके हुशार आहेत की, तुमच्याही मोबाईलवर आलेल्या मेसेज प्रमाणे शाहरुख किंवा आलिया भट्ट गिफ्ट देत असतील, पण ते खरे नसतात

