Shah Rukh Khan च्या नावाने सुरुय मोठा फ्रॉड! 90% फॅन्स झालेत फसवणुकीचे शिकार; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

Shahrukh khan fraud case : बॉलीवूडचा बादशहा शाहरुख खानच्या नावावर सायबर गुन्हेगारांनी मोठी फसवणूक सुरू झाली आहे..मॅकॅफीच्या नवीन अहवालानुसार, भारतात जवळपास ९०% लोकांना डीपफेक सेलिब्रिटी जाहिरातींचा सामना करावा लागला. यात सरासरी ३४,००० रुपयांचे नुकसान झाले. हे घोटाळे इतके हुशार आहेत की, तुमच्याही मोबाईलवर आलेल्या मेसेज प्रमाणे शाहरुख किंवा आलिया भट्ट गिफ्ट देत असतील, पण ते खरे नसतात.मॅकॅफीच्या मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटीडीपफेक डिसेप्शन लिस्ट'मध्ये शाहरुख खान अव्वल आहे. त्याच्या नावाने बनावट व्हिडिओ, जाहिराती आणि गिव्हअवे पसरवले जातात. लोकांना 'फ्री फोन', 'पैसा दुप्पट' असे आमिष दाखवले जाते. क्लिक केलात की, बँक खाते रिकामे होते. यादीत आलिया भट्ट दुसऱ्या, तर एलॉन मस्क, प्रियांका चोप्रा आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डोही आहेत. जागतिक स्तरावर मिस्टरबीस्ट, टेलर स्विफ्ट, मेस्सी आणि बीटीएसचे सदस्यही बळी ठरले..हे घोटाळेबाज कसे काम करतात?फक्त तीन सेकंदांच्या आवाजातून डीपफेक व्हिडिओ तयार करतात. शाहरुख सांगतोय, 'माझ्या कंपनीत गुंतवणूक करा, पैसे दुप्पट होतील' पण हा खरा शाहरुख नव्हे, एआयने बनवलेले आहे बनावट वेबसाइट, फिशिंग लिंक्स, डाउनलोड्सद्वारे पैसे ट्रान्सफर करायला लावतात. ६०% भारतीयांनी असा डीपफेक कंटेंट पाहिला आहे. ऑगस्टमध्ये ८,६०० लोकांचे सर्वेक्षण करून मॅकॅफीने हे उघड केले.महत्त्वाचे म्हणजे, सेलिब्रिटी हे गुन्हेगार नव्हे, बळी आहेत त्यांची परवानगी न घेता चेहरे आणि आवाज चोरले जातात. मॅकॅफीचे 'डीपफेक डिटेक्टर' टूल ईमेल, व्हिडिओ आणि मजकूर स्कॅन करून बनावट ओळखते. पण तुम्हीही सावध राहा.कसे वाचाल?अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करू नका.'फ्री गिफ्ट' किंवा 'झटपट पैसे' देणाऱ्या जाहिराती टाळा.सेलिब्रिटीच्या अधिकृत खात्यावरून तपासा.संशयास्पद व्हिडिओ मॅकॅफी टूलने चेक करा.डीपफेकचा धोका वाढतोय. सायबर गुन्हेगार तुमच्या विश्वासावर डल्ला मारतात. एक क्लिक आणि हजारो रुपये गायब होतातब आजच सावध व्हा.