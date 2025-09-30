Shai Hulud : सरकारचा अलर्ट! आला असा व्हायरस जो भारताची डिजिटल सिस्टम करू शकतो उद्ध्वस्त; तुमच्यावरही होणार परिणाम, पण कसा? जाणून घ्या

Shai Hulud Virus : भारताच्या डिजिटल वर्ल्डला Shai Hulud (शाई हुलुद) नावाच्या नव्या सायबर व्हायरसने लक्ष्य केले आहे. सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत सायबर सुरक्षा एजन्सी CERT-In ने देशातील आयटी कंपन्या आणि स्टार्टअप्सना या धोक्याबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. हा मालवेअर जावास्क्रिप्टच्या नोड पॅकेज मॅनेजर (npm) इकोसिस्टमला लक्ष्य करतो जे जगभरातील ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी सर्वात मोठे प्लॅटफॉर्म आहे. यामुळे लाखो वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा धोक्यात येऊ शकतो..Shai Hulud हा व्हायरस फिशिंग ईमेलद्वारे पसरतो ज्यामध्ये बनावट npm पॅकेजेस किंवा लिंक्स असतात. या ईमेल्सचा उद्देश डेव्हलपर्सचे ईमेल आणि पासवर्ड चोरणे आहे. आतापर्यंत 500 हून अधिक npm पॅकेजेस या मालवेअरने बाधित झाले आहेत. हा व्हायरस कोडिंग प्रोजेक्टमध्ये घुसतो आणि अॅप्स तसेच वेबसाइट्सद्वारे संवेदनशील माहिती लीक करू शकतो. यामुळे बँकिंग माहिती, पासवर्ड आणि वैयक्तिक फाइल्स लिकचा धोका वाढला आहे..भारतात लवकरच लाँच होतोय Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन, कॅमेरा असा की DSLR सुद्धा फिका पडेल, 10 दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...भारतातील स्टार्टअप्स आणि मोठ्या आयटी कंपन्यांसाठी हा गंभीर धोका आहे कारण यामुळे त्यांच्या डिजिटल सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. CERT-In ने कंपन्यांना तात्काळ सॉफ्टवेअर सिस्टम तपासण्याचे, लॉगिन क्रेडेन्शियल्स बदलण्याचे आणि मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच GitHub अॅप्स हटवणे, फायरवॉल मजबूत करणे आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.हा व्हायरस केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊ शकतो. त्यामुळे सर्व आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. CERT-In च्या मार्गदर्शनाचे काटेकोर पालन केल्यास हा धोका कमी होऊ शकतो. डिजिटल भारताच्या सुरक्षेसाठी एकजुटीने लढण्याची ही वेळ आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे....FAQsWhat is the Shai Hulud virus?शाई हुलुद व्हायरस म्हणजे काय?हा एक मालवेअर आहे जो npm इकोसिस्टममधील कोडिंग पॅकेजेसवर हल्ला करतो आणि अॅप्स व वेबसाइट्सद्वारे डेटा चोरतो.How does the Shai Hulud virus spread?शाई हुलुद व्हायरस कसा पसरतो?फिशिंग ईमेल्सद्वारे, ज्यात बनावट npm पॅकेजेस किंवा लिंक्स असतात, हा व्हायरस डेव्हलपर्सच्या सिस्टममध्ये घुसतो.Who is at risk from this virus?या व्हायरसचा धोका कोणाला आहे?आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि npm वापरणारे डेव्हलपर्स यांना याचा सर्वाधिक धोका आहे.What can companies do to protect themselves?कंपन्या स्वतःचे संरक्षण कसे करू शकतात?सॉफ्टवेअर तपासणी, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि फायरवॉल मजबूत करून संरक्षण वाढवावे.What are the potential impacts of this virus?या व्हायरसचे संभाव्य परिणाम काय आहेत?यामुळे वैयक्तिक डेटा, बँकिंग माहिती आणि फाइल्स लीक होऊन डिजिटल सेवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.