Shai Hulud : सरकारचा अलर्ट! आला असा व्हायरस जो भारताची डिजिटल सिस्टम करू शकतो उद्ध्वस्त; तुमच्यावरही होणार परिणाम, पण कसा? जाणून घ्या

Shai Hulud Malware Risks Indias Data Privacy : ‘शाई हुलुद’ नावाचा व्हायरस भारताच्या डिजिटल सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे.
Shai Hulud Virus Targets Indias Digital Infrastructure

Shai Hulud Virus Targets Indias Digital Infrastructure

Saisimran Ghashi
Updated on

Shai Hulud Virus : भारताच्या डिजिटल वर्ल्डला Shai Hulud (शाई हुलुद) नावाच्या नव्या सायबर व्हायरसने लक्ष्य केले आहे. सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत सायबर सुरक्षा एजन्सी CERT-In ने देशातील आयटी कंपन्या आणि स्टार्टअप्सना या धोक्याबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. हा मालवेअर जावास्क्रिप्टच्या नोड पॅकेज मॅनेजर (npm) इकोसिस्टमला लक्ष्य करतो जे जगभरातील ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी सर्वात मोठे प्लॅटफॉर्म आहे. यामुळे लाखो वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा धोक्यात येऊ शकतो.

