विज्ञान-तंत्र

Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Viral Motorola Phone Explosion Video : एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोधल मिडियावर खूप व्हायरल होत आहे. मोटोरोला मोबाईलचा खिशात स्फोट झाला. जीन्स जळाली
blue Motorola G-series smartphone with melted plastic back panel and cracked screen, alongside burnt jeans with a large irregular hole in the pocket area from the December 2025 explosion incident.

blue Motorola G-series smartphone with melted plastic back panel and cracked screen, alongside burnt jeans with a large irregular hole in the pocket area from the December 2025 explosion incident.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Motorola Blast Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोनच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंगळवारी ३० डिसेंबरला शेअर झालेल्या या व्हिडिओत एका व्यक्तीच्या पँटच्या खिशात ठेवलेला मोटोरोला G सिरीजचा फोन अचानक जळाला आणि स्फोट झाला. परिणामी त्याच्या जीन्समध्ये मांडीजवळ मोठे जळलेले भोक पडले. सुदैवाने या घटनेत व्यक्तीला गंभीर इजा झाली नाही, पण व्हिडिओ पाहून अनेकांना धडकी भरली.

Loading content, please wait...
mobile
Video
Video Clip
video viral
blast
Mobile Phone
5G Smart Phone
explosion
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.