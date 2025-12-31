Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Motorola Blast Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोनच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंगळवारी ३० डिसेंबरला शेअर झालेल्या या व्हिडिओत एका व्यक्तीच्या पँटच्या खिशात ठेवलेला मोटोरोला G सिरीजचा फोन अचानक जळाला आणि स्फोट झाला. परिणामी त्याच्या जीन्समध्ये मांडीजवळ मोठे जळलेले भोक पडले. सुदैवाने या घटनेत व्यक्तीला गंभीर इजा झाली नाही, पण व्हिडिओ पाहून अनेकांना धडकी भरली..व्हिडिओमध्ये दिसते की निळ्या रंगाचा मोटोरोला स्मार्टफोन पूर्णपणे जळालेला आहे. फोनचा मागचा प्लास्टिक भाग वितळला आहे, स्क्रीन तुटलेली आणि काजळीने भरलेली आहे. पीडित व्यक्तीने जीन्सचा वरचा भाग खाली करून दाखवले की खिशात मोठे जळालेले छिद्र पडले आहे. लोक फोन पाहताना आश्चर्यचकित दिसतात..Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप.x (पूर्वीचे ट्विटर) वर टेक इन्फ्लुएन्सर अभिषेक यादव यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला. त्यांनी सांगितले की, फोन वापरात नसताना आणि आयडल अवस्थेत असतानाच हा स्फोट झाला. व्हिडिओ इंस्टाग्राम यूजर shubhxr_369 ने अपलोड केला होता. अनेकांनी फोन मोटो G54 मॉडेल असल्याचा अंदाज बांधला तर काहींनी चिंता व्यक्त केली की त्यांच्याकडेही हेच मॉडेल आहे.ही मोटोरोलाची पहिलीच अशी घटना नाही. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ब्राझीलमध्ये एका महिलेच्या खिशात मोटो E32 फोनला आग लागली होती. तिला सेकंड स्टेजमध्ये भाजले होते.Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती.तज्ञ सांगतात की लिथियम-आयन बॅटरीमुळे असे स्फोट होतात. उत्पादनातील दोष, फोनला धक्का लागणे किंवा खोटे चार्जर वापरणे हे मुख्य कारणे आहेत. गरम हवामानात फोन जाम खिशात ठेवल्यानेही धोका वाढतो.वापरकर्त्यांसाठी सल्ला आहे की नेहमी ओरिजिनल चार्जर वापरा, फोन जास्त गरम झाल्यास किंवा बॅटरी फुगली दिसल्यास लगेच वापर थांबवा. दाबून खिशात फोन ठेवणे टाळा. मोटोरोलाने या घटनेवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण अशा घटना वाढल्यास ग्राहकांचा विश्वास डळमळू शकतो. स्मार्टफोन वापरताना सावध राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.