Hacking Safety Tips : जर लॅपटॉपमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 5 बदल तर समजून जा कुणीतरी केलाय हॅक, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा

लॅपटॉप हॅकिंग ही आजच्या काळातील एक मोठी समस्या बनली आहे. हॅकर्स तुमची वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचे डिटेल्स आणि खाजगी फोटो चोरण्यासाठी वेगवेगळ्या आयडिया वापरतात. जर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये ५ बदल दिसत असतील तर सावध व्हा..आणि सुरक्षित राहण्यासाठी काय उपाय करायचे ते पण पाहा.लॅपटॉप हॅक झाल्याची ५ मुख्य लक्षणेवेबकॅमचा लाइट अचानक सुरू होणे: जर तुम्ही कॅमेरा वापरत नसतानाही त्याचा छोटा लाइट म्हणजेच indicator अचानक फ्लॅश होत असेल तर कोणीतरी रिमोटने तुमच्यावर लक्ष ठेवत असण्याची दाट शक्यता आहे.अनोळखी सॉफ्टवेअर किंवा पॉप-अप्स: लॅपटॉप सुरू केल्यावर स्क्रीनवर अचानक विचित्र जाहिराती किंवा तुम्ही इन्स्टॉल न केलेले सॉफ्टवेअर दिसू लागल्यास ते हॅकिंगचे लक्षण असू शकते..Space Station on Earth : भारत बनवत आहे स्वतःचे अंतराळ स्थानक; फक्त 4 वर्षांत पृथ्वीवर येणार स्पेस स्टेशन; अगोदर होता फक्त चीनचा दबदबा.बॅटरी लवकर संपणे आणि लॅपटॉप गरम होणे: लॅपटॉपवर कोणतेही अवघड जास्त वेळाचे काम करत नसतानाही जर तो प्रचंड गरम होत असेल किंवा बॅटरी वेगाने संपत असेल तर बॅकग्राउंडमध्ये हॅकरने टाकलेला मालवेअर सुरू असू शकतो.माऊसचा कर्सर आपोआप हालणे: जर तुमच्या लॅपटॉपचा माऊस कर्सर तुम्ही हात न लावता इकडून तिकडे हलत असेल किंवा स्वतःहून क्लिक होत असेल तर समजून जा की कोणीतरी तुमच्या सिस्टीमचा रिमोट ॲक्सेस घेतला आहे.पासवर्ड किंवा सेटिंग्ज बदलणे: जर तुम्हाला तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स किंवा ईमेलमधून आपोआप लॉग आउट केले जात असेल किंवा तुम्ही सेट न केलेले नवीन टूलबार्स ब्राउझरमध्ये दिसत असतील तर हा हॅकिंगचा मोठा पुरावा आहे.Red Waterfall Video : अंटार्क्टिकात 'लाल पाण्याचा झरा'; हे रक्त आहे का? व्हायरल व्हिडिओने जगभर खळबळ.सुरक्षित राहण्यासाठी सोप्या ट्रिक्सटू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA): तुमच्या सर्व महत्त्वाच्या अकाऊंटवर (ईमेल, बँकिंग) 2FA सक्रिय करा. यामुळे हॅकरला पासवर्ड मिळाला तरी तुमच्या फोनवरील ओटीपीशिवाय तो लॉगइन करू शकणार नाही.वेबकॅमवर स्टिकर लावा: हॅकर्स तुमच्या कॅमेऱ्याचा वापर करून रेकॉर्डिंग करू शकतात. सुरक्षिततेसाठी वापरात नसताना वेबकॅमवर एक छोटा टेप किंवा वेबकॅम कव्हर लावा.अनोळखी पॅच किंवा क्रॅक असलेले सॉफ्टवेअर टाळा: मोफत मिळणाऱ्या पायरटेड सॉफ्टवेअरमध्ये अनेकदा मालवेअर लपवलेले असतात. नेहमी अधिकृत स्टोअरवरूनच सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करा..Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही....पब्लिक वायफाय टाळा: रेल्वे स्टेशन किंवा कॅफेमधील फ्री वायफाय वापरून कधीही बँक व्यवहार करू नका. अशा नेटवर्कवर हॅकर्स सहजपणे तुमचा डेटा चोरू शकतात.सॉफ्टवेअर अपडेट्स: लॅपटॉपमधील ऑपरेटिंग सिस्टीम (Windows/Mac) आणि अँटीव्हायरस नेहमी अपडेट ठेवा.स्पेशल टीप: जर तुम्हाला संशय असेल की लॅपटॉप हॅक झाला आहे तर लगेच इंटरनेट कनेक्शन बंद करा आणि लपटोप एक्स्पर्ट कडून सिस्टीम फॉरमॅट करून घ्या. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.