Hacking Safety Tips : जर लॅपटॉपमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 5 बदल तर समजून जा कुणीतरी केलाय हॅक, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा

Saisimran Ghashi
लॅपटॉप हॅकिंग ही आजच्या काळातील एक मोठी समस्या बनली आहे. हॅकर्स तुमची वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचे डिटेल्स आणि खाजगी फोटो चोरण्यासाठी वेगवेगळ्या आयडिया वापरतात. जर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये ५ बदल दिसत असतील तर सावध व्हा..आणि सुरक्षित राहण्यासाठी काय उपाय करायचे ते पण पाहा

