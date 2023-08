Smartphone Fact : युजर्स स्मार्टफोनवर सर्वात जास्त काय पाहतात? अभ्यासात धक्कादायक खुलासा

Smartphone Fact : तसं तर सगळेच अजिबात वेळ वाया जाऊ न देता मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसलेले असतात. रेल्वे, शाळा, कॉलेज, ऑफिस इतकच काय तर झोपल्यावर ब्लॅंकेटच्या आतही मोबाईल सुरूच असतो. तुम्हाला हा प्रश्न कधी पडलाय का? की, हे लोक इतकं मन लावून नक्की काय पाहत असतात.

तुम्ही रिल्स पाहता तस तेही तेच पाहतात की आणखी काही, तर आज या प्रश्नाच उत्तर तुम्हाला आम्ही देतो. जगभरात इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांची संख्या 5.19 अब्ज आहे. जी जगाच्या लोकसंख्येच्या 64.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे.

जगाच्या लोकसंख्येपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक किंवा सुमारे पाच अब्ज लोक सोशल मीडियावर ऍक्टीव्ह आहेत. डिजिटल सल्लागार फर्म कॅपिओसच्या मते, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत 3.7 टक्क्यांनी वाढला आहे. (Smartphone Fact : What do people watch most on smartphones? Shocking revelations in the study )

सोशल मीडियाचा वापर प्रदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलत असल्याचे अहवालात हायलाइट करण्यात आले आहे. पूर्व आणि मध्य आफ्रिकेतील 11 पैकी फक्त एक व्यक्ती सोशल मीडिया वापरतो. तर भारतात तीनपैकी फक्त एक व्यक्ती सोशल मीडिया वापरतो.

सोशल नेटवर्क युजर्स संख्या इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांची संख्या 5.19 अब्ज आहे, जी जगाच्या लोकसंख्येच्या 64.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे. आणखी एक विक्रम देखील येथे देण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर घालवलेला वेळ देखील वाढला आहे.

जो दररोज दोन मिनिटांवरून 2 तास 26 मिनिटांपर्यंत वाढला आहे. ब्राझिलियन लोक सोशल मीडियावर दररोज सरासरी 3 तास 49 मिनिटे घालवतात. तर जपानी लोक 1 तासापेक्षा कमी वेळ घालवतात. तसेच, सरासरी सोशल मीडिया युजर्स 7 प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित आहे.

सर्वाधिक लोकप्रिय अॅप्स

व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकसोबतच Meta कडे तीन आवडते अॅप्स आहेत. WeChat, Tik Tok आणि त्याची स्थानिक आवृत्ती Douyin हे चीनमधील तीन सर्वात लोकप्रिय अॅप्स आहेत. शीर्ष सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Twitter, Messanger आणि Telegram द्वारे पुरवले जातात.

लोक यूट्यूबवर अधिक सक्रिय आहेत

यूएस प्रिसाइज अॅडव्हर्टायझरच्या अहवालानुसार, लहान मुलांमध्ये टिकटॉक या ऍपची लोकप्रियता टिकून आहे. भारतात हे ऍप बॅन केलं असलं तरीही अमेरिकेत ते सुरू आहे. त्यामुळे यूएसमधील 12 वर्षांखालील 10 पैकी 9 मुले YouTube वर कंटेन्ट क्रिएट करतात.

तर 10 पैकी 4 मुले TikTok साठी सामग्री वापरा. त्यांच्या Update Content वापराबद्दल विचारले असता. 86 % YouTube, त्यानंतर 63 % मागणीनुसार व्हिडिओ, 50 % Gaming आणि 38 % टिकटॉकचा समावेश आहे.