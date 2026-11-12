Smartphone Settings: तुमचा स्मार्टफोन तुमच्यावर नजर ठेवतोय? लोकेशन ट्रॅकिंग रोखण्यासाठी करा या सेटिंग्स बंद!

Smartphone privacy protection tips: आज स्मार्टफोनचा वापर केवळ कॉल आणि मेसेजपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ऑनलाइन पेमेंट, नेव्हिगेशन, फूड डिलिव्हरी आणि सोशल मीडियासाठी आपण अनेक अॅप्स वापरतो. यातील बहुतांश अॅप्स लोकेशनची परवानगी मागतात. अनेकदा विचार न करता ही परवानगी दिली जाते. त्यामुळे अॅप्सना तुम्ही कुठे राहता, कुठे काम करता आणि कोणत्या ठिकाणी वारंवार जाता, याची माहिती मिळू शकते.मात्र, Android आणि iPhone मध्ये काही सेटिंग्स उपलब्ध आहेत. त्यांच्या मदतीने तुम्ही कोणत्या अॅपला लोकेशनची माहिती द्यायची आणि किती प्रमाणात द्यायची, हे ठरवू शकता..iPhone मध्ये लोकेशन परमिशन कशी बंद कराल?iPhone वापरकर्त्यांना लोकेशन शेअरिंग नियंत्रित करण्यासाठी पुढील सेटिंग्स करता येतात.सर्वप्रथम Settings मध्ये जा.त्यानंतर Privacy & Security वर टॅप करून Location Services ओपन करा.येथे लोकेशनची परवानगी दिलेल्या सर्व अॅप्सची यादी दिसेल.ज्या अॅपची परमिशन बदलायची आहे, त्यावर टॅप करा..फॉर्च्युनरला टक्कर देण्यासाठी नवी SUV बाजारात! 'या' दिवशी होणार लॉन्च, हायब्रीड टेक्नॉलॉजी अन् दमदार लूक.येथे तुम्हाला Never, Ask Next Time Or When I Share, While Using the App आणि Always असे पर्याय मिळतील. बहुतांश अॅप्ससाठी While Using the App हा पर्याय निवडणे योग्य ठरते. यामुळे अॅप वापरत असतानाच त्याला लोकेशन मिळते. लोकेशनची आवश्यकता नसलेल्या अॅप्ससाठी Never हा पर्याय निवडता येतो..याशिवाय, Precise Location हा पर्याय बंद केल्यास अॅपला तुमचे अचूक लोकेशन मिळणार नाही. त्याऐवजी अंदाजे लोकेशन शेअर केले जाईल.iPhone मध्ये Significant Locations हे फीचरही उपलब्ध आहे. ते तुम्ही वारंवार भेट देत असलेल्या ठिकाणांची माहिती नोंदवते. हे बंद करण्यासाठी Location Services मधील System Services मध्ये जाऊन Significant Locations हा पर्याय बंद करता येतो..iPhone 18e बद्दल 'हे' वाचलंत का? A20 चिप, 24MP सेल्फी कॅमेऱ्यासह आयफोन; पण 'या' एका कारणामुळे युजर्स होणार का नाराज? .Android फोनमध्ये कोणत्या सेटिंग्स बदलाल?Android वापरकर्त्यांनाही अॅप्सच्या लोकेशन परमिशनवर नियंत्रण ठेवता येते. यासाठी पुढील प्रक्रिया करा.फोनच्या Settings मध्ये जा.Location आणि त्यानंतर App Location Permissions किंवा App Permissions हा पर्याय निवडा.येथे लोकेशनची परवानगी दिलेल्या अॅप्सची यादी दिसेल.संबंधित अॅपवर टॅप करून त्याची परमिशन बदला..येथे Allow only while using the app, Ask every time आणि Don't allow असे पर्याय उपलब्ध असतात. गरजेनुसार त्यापैकी योग्य पर्याय निवडता येतो.तसेच, Use Precise Location बंद केल्यास अॅपला फक्त अंदाजे लोकेशन मिळेल. फोनमधील Quick Settings मध्ये जाऊन Location हा पर्याय बंद केल्यास सर्व अॅप्ससाठी लोकेशन सेवा तात्पुरती बंद करता येते..Incredible Innovation : इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय दाखवणार हवामान! १२ वीच्या विद्यार्थ्याचा चमत्कार, हिमालयातील खेड्यांसाठी बनवले 'लाईफ सेव्हर' यंत्र!.Google Account मधील या सेटिंग्सही तपासाकेवळ अॅप्सची लोकेशन परमिशन बंद करणे पुरेसे नाही. तुम्ही Google Maps आणि इतर Google सेवांचा वापर करत असाल, तर Google Account मधील डेटा सेटिंग्सही तपासणे आवश्यक आहे.Google Timeline बंद करा : Google Maps ओपन करून प्रोफाइल फोटोवर टॅप करा. त्यानंतर Timeline सेटिंगमध्ये जाऊन लोकेशन हिस्ट्रीशी संबंधित सेटिंग तपासा. येथे Timeline बंद करण्याचा पर्याय निवडता येतो..Web & App Activity तपासा : Google Account मधील Data & Privacy विभागात जा. येथे Web & App Activity सुरू आहे की बंद, हे तपासा. ही सेटिंग सुरू असल्यास Google सेवांवरील तुमच्या अॅक्टिव्हिटीशी संबंधित काही माहिती सेव्ह होऊ शकते. यात शोध आणि अॅप वापराशी संबंधित लोकेशन किंवा IP अॅड्रेसवरून मिळालेली माहितीही असू शकते.डेटा सेव्हिंगवर नियंत्रण ठेवा : लोकेशनशी संबंधित माहितीचा वापर मर्यादित करण्यासाठी Google Account मधील या सेटिंग्स आपल्या गरजेनुसार बंद किंवा नियंत्रित करता येतात..लोकेशन परमिशन बंद करताना काय काळजी घ्याल?लोकेशन पूर्णपणे बंद केल्यास काही अॅप्सच्या सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, Google Maps वर योग्य मार्ग शोधणे, कॅब बुकिंग, फूड डिलिव्हरी आणि स्थानिक हवामानाचे अलर्ट मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.त्यामुळे प्रत्येक अॅपचे लोकेशन बंद करण्याऐवजी गरजेनुसार परमिशन देणे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडिया, शॉपिंग आणि गेमिंग अॅप्सना लोकेशनची आवश्यकता नसल्यास त्यांची परमिशन बंद ठेवता येते. तसेच, वापरात नसलेले अॅप्स फोनमधून हटवणे हा देखील डेटा सुरक्षित ठेवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.