Hacking Risk : इंटरनेट नसतानाही हॅक होतोय मोबाईल; 5G ते अचानक 2G अन् नंतर 'खतरनाक खेळ' सुरू, पाहा तुमच्यासोबतही 'हे' सुरुय का?

तुमच्या फोनवर कधी 4G किंवा 5G सिग्नल अचानक गायब होऊन फक्त 2G दिसतो का? बहुतेक लोक हे कमकुवत नेटवर्क म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण ही खरी समस्या नाही. सायबर क्रिमिनल हे जाणीवपूर्वक करतात. ते 'SMS ब्लास्टर' किंवा 'IMSI कॅचर' नावाचे छोटे उपकरण वापरतात. हे उपकरण खऱ्या मोबाइल टॉवरसारखे दिसते आणि 500 मीटरच्या आत येणाऱ्या फोनला जबरदस्तीने 5G/4G वरून असुरक्षित 2G नेटवर्कवर स्विच करवते..2G मध्ये सुरक्षा खूप कमी असते म्हणून गुन्हेगार बनावट SMS सहज पाठवू शकतात. हे संदेश बँक, वीज कंपनी, इनकम टॅक्स किंवा कुरिअरच्या नावाने येतात. त्यात खाते ब्लॉक होण्याची धमकी, रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होण्याची बातमी किंवा घरबसल्या पैसे कमवण्याची ऑफर असते. लिंकवर क्लिक केल्यावर बँक डिटेल्स आणि ओटीपी चोरी होऊ शकतात..पुढच्या 10 वर्षात तुम्हाला कोणता आजार होणार माहितीये? गुगलचं नवीन AI, DNA वाचून सांगणार खरं; डायबीटीजपासून कॅन्सरपर्यंत देणार माहिती.ही फसवणूक देशभरात वेगाने पसरत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये CBI ने दिल्ली, नोएडा आणि चंदीगडमध्ये मोठ्या बनावट SMS नेटवर्कचा पर्दाफाश केला. हजारो बनावट सिम कार्ड, सर्व्हर आणि USB डिव्हाइस जप्त झाले. जानेवारी 2026 मध्ये हैदराबाद पोलिसांनी परदेशी कनेक्शन असलेल्या टोळीला पकडले ज्यांनी बनावट ट्रेडिंग अॅप्स आणि sms ब्लास्टरद्वारे लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार 2024-2025 मध्ये अशा फसवणुकीच्या केसेस 300% ने वाढल्या. गुन्हेगार गर्दीच्या ठिकाणी हे उपकरण घेऊन फिरतात आणि हजारो लोकांना एकाच वेळी फसवतात..Best Recharge Plans : एअरटेल बघतच राहिले अन् मुकेश अंबानीच्या Jio ने मारली बाजी! 15 OTT सोबत Free मध्ये मिळतय Netflix, किंमत फक्त....अशा धोक्यापासून वाचण्यासाठी काय करावे?फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जा आणि 2G नेटवर्क पूर्णपणे बंद करा. बँक किंवा सरकारच्या नावाने आलेल्या कोणत्याही संदेशातील लिंकवर क्लिक करू नका. नेहमी अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवरून माहिती तपासा. जर अचानक 4G/5G गायब होऊन फक्त 2G दिसले तर लगेच फोन एअरप्लेन मोडमध्ये ठेवा आणि नेटवर्क पुन्हा चेक करा. सावध राहा कारण गुन्हेगार आता थेट तुमच्या फोनच्या नेटवर्कवर अटॅक करत आहेत.