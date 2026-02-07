विज्ञान-तंत्र

Hacking Risk : इंटरनेट नसतानाही हॅक होतोय मोबाईल; 5G ते अचानक 2G अन् नंतर 'खतरनाक खेळ' सुरू, पाहा तुमच्यासोबतही 'हे' सुरुय का?

5G स्पीड अचानक 2G होतंय? एसएमएस ब्लास्टर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे टिप्स जाणून घ्या
What is SMS Blaster Scam and How It Works Scammers Force 5G/4G to 2G Downgrade

What is SMS Blaster Scam and How It Works Scammers Force 5G/4G to 2G Downgrade

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुमच्या फोनवर कधी 4G किंवा 5G सिग्नल अचानक गायब होऊन फक्त 2G दिसतो का? बहुतेक लोक हे कमकुवत नेटवर्क म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण ही खरी समस्या नाही. सायबर क्रिमिनल हे जाणीवपूर्वक करतात. ते 'SMS ब्लास्टर' किंवा 'IMSI कॅचर' नावाचे छोटे उपकरण वापरतात. हे उपकरण खऱ्या मोबाइल टॉवरसारखे दिसते आणि 500 मीटरच्या आत येणाऱ्या फोनला जबरदस्तीने 5G/4G वरून असुरक्षित 2G नेटवर्कवर स्विच करवते.

Loading content, please wait...
Technology
Cyber Fraud
Cyber security
Hacking
Hackers
Tips
5g network
5G Technology
Account Hack
Internet

Related Stories

No stories found.