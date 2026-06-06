Social Media Post Safety Tips : सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करताना अजिबात करू नका 'या' 2 चुका, एक्स्पर्टनी दिला धोक्याचा इशारा

आजकालच्या डिजिटल दुनियेत 'क्लिक करा आणि पोस्ट करा' हा जणू आपल्या जगण्याचा नियमच झाला आहे. हॉटेलमधील छान बेत असो वा नवीन खरेदी, सोशल मीडियावर फोटो शेअर केल्याशिवाय अनेकांचा दिवस पूर्ण होत नाही. तुमच्या या आनंदाच्या क्षणांवर लाईक्स आणि कमेंट्सचा पाऊस पडत असतानाच पडद्यामागे एक वेगळाच खेळ सुरू असतो. आपण अत्यंत साधे आणि निष्पाप समजून जे फोटो इंटरनेटवर अपलोड करतो, तेच फोटो सायबर गुन्हेगारांसाठी सोपे सावज ठरू शकतात. नुकताच सायबर एक्स्पर्ट्सनी याबाबतीत एक मोठा धोक्याचा इशारा दिला आहे, ज्याकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो..लोकेशन टॅगपहिली आणि अत्यंत गंभीर चूक म्हणजे फोटोंसोबत 'लाईव्ह लोकेशन' किंवा घरच्या परिसराचे फोटो शेअर करणे.जेव्हा तुम्ही एखाद्या हॉटेलमधून किंवा पर्यटन स्थळावरून "feeling happy witth family " असं लिहून लाईव्ह फोटो टाकता तेव्हा तुम्ही जगाला सांगत असता की तुमचं घर सध्या रिकामं आहे. याशिवाय घराबाहेर काढलेल्या फोटोंमध्ये वाहनाचा नंबर, घराची पाटी किंवा आजूबाजूचे लँडमार्क सहज दिसतात. सायबर एक्स्पर्ट्सच्या मते, ही माहिती शोधून चोर किंवा हॅकर्स तुमच्यावर पाळत ठेवू शकतात. त्यामुळे फोटो नक्की पोस्ट करा पण तिथून निघून आल्यावर किंवा लोकेशन टॅग न करता..Hero HF Deluxe : पेट्रोलची चिंता संपणार? नितीन गडकरींची मोठी भेट; भारतात पहिल्या Flex Fuel बाईकची एन्ट्री, किंमत 72 हजारपासून सुरू.बोर्डिंग पास आणि तिकिटेदुसरी मोठी चूक आपण प्रवासाला निघताना उत्साहाच्या भरात करतो. विमान प्रवासाचा बोर्डिंग पास, ट्रेनचे तिकीट किंवा एखाद्या मोठ्या इव्हेंटच्या पासचा फोटो सोशल मीडियावर झळकवणे अनेकांना आवडते. पण या तिकिटांवर असलेला 'बारकोड' किंवा 'QR कोड' तुमच्या बँकेच्या पासवर्डइतकाच महत्त्वाचा असतो. एक्स्पर्ट्स सांगतात की, स्कॅनर्सच्या साहाय्याने या बारकोडमधून तुमचे पूर्ण नाव, मोबाईल नंबर, इतकंच काय तर आर्थिक व्यवहार आणि आयडी प्रूफची माहिती क्षणार्धात चोरली जाऊ शकते. त्यामुळे ही डिजिटल कागदपत्रे सोशल मीडियाच्या कॅमेऱ्यापासून लांबच ठेवलेली बरी..Lowest Price Electric Scooter : 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर; सगळ्यात स्वस्त आहेत 'या' 3 गाड्या, दमदार रेंज.सोशल मीडिया हे मनोरंजनाचे आणि संवादाचे उत्तम माध्यम आहे, पण तिथे अतिउत्साहीपणा नडला की सुरक्षितता धोक्यात येते. इंटरनेटच्या आभासी जगात कोणतीही गोष्ट कायमची राहते, त्यामुळे फोटो पोस्ट करण्यापूर्वी 'यामुळे माझी खाजगी माहिती उघड होत नाही ना?' हा एक विचार करणे गरजेचे आहे. एक्स्पर्ट्सनी दिलेल्या या इशाऱ्यांचे पालन केले, तर तुमचे अकाउंट आणि तुम्ही दोघेही सुरक्षित राहाल. थोडीशी सतर्कता बाळगा आणि सायबर धोक्यांपासून दूर राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.