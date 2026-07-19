विज्ञान-तंत्र

सोनीची भारतात मोठी घोषणा! 'True RGB' तंत्रज्ञानासह BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II टीव्ही लाँच; थिएटरसारखा अनुभव आता घरात

• सोनीच्या क्रांतिकारी 'True RGB' तंत्रज्ञानाने सज्ज BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7IIचे सादरीकरण • 'RGB बॅकलाईट मास्टर ड्राईव्ह प्रो', बीम ट्विटर्ससह 'अकौस्टिक मल्टि-ऑडिओ+' आणि जेमिनीसह गुगल टीव्ही मुळे मिळणार घरच्या घरी उत्कृष्ट सिनेमॅटिक अनुभव • BRAVIA 9II True RGB - रंगांचे भविष्य आता तुमच्या समोर!
BRAVIA 9II True RGB - The Future of Colour is here

BRAVIA 9II True RGB - The Future of Colour is here

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली, २९ जून २०२६: सोनी इंडियाने (Sony India) आज आपल्या प्रीमियम BRAVIA टेलिव्हिजन श्रेणीतील सर्वात नवीन आणि फ्लॅगशिप मॉडेल BRAVIA 9II च्या लाँचिंगची घोषणा केली आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी नेक्स्ट-जनरेशन डिस्प्ले तंत्रज्ञान आणणाऱ्या आणि नुकत्याच लाँच झालेल्या BRAVIA 7II च्या यशानंतर, हे नवीन BRAVIA 9II मॉडेल सोनीचे सर्वात प्रगत चित्र आणि ध्वनीविषयक (Picture & Sound) नवसंशोधन एकत्र आणते, जेणेकरून ग्राहकांना घरातच थिएटरसारखा अनुभव घेता येईल.

हे दोन्ही मॉडेल्स सोनीच्या स्वतःच्या पेटंट असलेल्या RGB बॅकलाईट मास्टर ड्राईव्ह प्रो (RGB Backlight Master Drive Pro) द्वारे संचालित आहेत. हे तंत्रज्ञान लाल (Red), हिरवा (Green) आणि निळा (Blue) या तिन्ही रंगांच्या एलईडी प्रकाश स्रोतांना स्वतंत्रपणे आणि अचूक नियंत्रित करते. यामुळे या नवीन True RGB television मॉडेल्सना सोनीच्या होम टीव्हीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा 'कलर व्हॉल्यूम' मिळवणे शक्य झाले आहे, जे उजेड असलेल्या खोलीतही अगदी हुबेहूब आणि अचूक रंगांचे दर्शन घडवते.

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