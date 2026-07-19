सोनीची भारतात मोठी घोषणा! 'True RGB' तंत्रज्ञानासह BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II टीव्ही लाँच; थिएटरसारखा अनुभव आता घरात

नवी दिल्ली, २९ जून २०२६: सोनी इंडियाने (Sony India) आज आपल्या प्रीमियम BRAVIA टेलिव्हिजन श्रेणीतील सर्वात नवीन आणि फ्लॅगशिप मॉडेल BRAVIA 9II च्या लाँचिंगची घोषणा केली आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी नेक्स्ट-जनरेशन डिस्प्ले तंत्रज्ञान आणणाऱ्या आणि नुकत्याच लाँच झालेल्या BRAVIA 7II च्या यशानंतर, हे नवीन BRAVIA 9II मॉडेल सोनीचे सर्वात प्रगत चित्र आणि ध्वनीविषयक (Picture & Sound) नवसंशोधन एकत्र आणते, जेणेकरून ग्राहकांना घरातच थिएटरसारखा अनुभव घेता येईल.हे दोन्ही मॉडेल्स सोनीच्या स्वतःच्या पेटंट असलेल्या RGB बॅकलाईट मास्टर ड्राईव्ह प्रो (RGB Backlight Master Drive Pro) द्वारे संचालित आहेत. हे तंत्रज्ञान लाल (Red), हिरवा (Green) आणि निळा (Blue) या तिन्ही रंगांच्या एलईडी प्रकाश स्रोतांना स्वतंत्रपणे आणि अचूक नियंत्रित करते. यामुळे या नवीन True RGB television मॉडेल्सना सोनीच्या होम टीव्हीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा 'कलर व्हॉल्यूम' मिळवणे शक्य झाले आहे, जे उजेड असलेल्या खोलीतही अगदी हुबेहूब आणि अचूक रंगांचे दर्शन घडवते..फ्लॅगशिप BRAVIA 9II चे लाँचिंग: True RGB तंत्रज्ञानाचे सर्वात प्रगत रूपBRAVIA 9II च्या केंद्रस्थानी सोनीचे क्रांतिकारी True RGB तंत्रज्ञान आहे, जे ब्रँडचे आजवरचे सर्वात प्रगत सादरीकरण आहे. पारंपारिक एलईडी टीव्हीच्या उलट, True RGB तंत्रज्ञान लाल, हिरव्या आणि निळ्या एलईडींना स्वतंत्रपणे नियंत्रित करते. यामुळे रंगांची समृद्धता (Colour Volume), ब्राइटनेस आणि स्क्रीनवर गडद काळा रंग (Deeper Blacks) अधिक स्पष्ट दिसतो.· Advanced AI Cognitive Processor XR™: हा प्रगत एआय प्रोसेसर प्रत्येक सीनचे रिअल-टाइममध्ये विश्लेषण करतो आणि रंग, कॉन्ट्रास्ट तसेच ब्राइटनेसचा समतोल राखत मूळ दिग्दर्शकाचा हेतू स्क्रीनवर हुबेहूब उतरवतो.· अचूक बॅकलाईट नियंत्रण: प्रीमियम मोठ्या स्क्रीनच्या मनोरंजनासाठी खास डिझाइन केलेल्या BRAVIA 9II मध्ये नवीन एलईडी कंट्रोलर्स देण्यात आले आहेत, जे सोनीचे सर्वोच्च दर्जाचे बॅकलाईट नियंत्रण प्रदान करतात. RGB Triluminos Max™, Luminance Booster Pro™ आणि Smooth Colour Gradation च्या एकत्रित मिलाफामुळे, उजेड असलेल्या खोलीतही टीव्ही पाहताना रंगांचे अचूक शेड्स आणि स्मूथ ट्रान्झिशन पाहायला मिळते.· Immersive Black Screen Pro: BRAVIA 9II मध्ये ग्लेअर-फ्री आणि लो-रिफ्लेक्शन स्क्रीन ट्रीटमेंट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे गडद दृश्यांमधील अगदी बारीक तपशीलही स्पष्ट दिसतात आणि बाहेरचा प्रकाश परावर्तित होत नाही.· Acoustic Multi-Audio+™: स्क्रीनवरील दृश्यांच्या हालचालींनुसार नेमका आवाज पोहोचवण्यासाठी यात 'साउंड पोझिशनिंग ट्विटर्स' आणि 'अप-फायरिंग बीम ट्विटर्स' देण्यात आले आहेत..BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II मधील समान वैशिष्ट्ये आणि ग्राहकांचे फायदे:· पहिले True RGB LED टीव्ही: BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II या दोन्ही टीव्हींमध्ये स्वतंत्रपणे चालणारे रेड, ग्रीन आणि延 ब्लू एलईडी वापरण्यात आले असून, उजेड असलेल्या खोलीतही ते रंगांचे अचूक सादरीकरण करतात.· सिनेमॅटिक फॉरमॅट्स: हे टीव्ही Dolby Vision®, Dolby Atmos®, DTS:X® आणि IMAX® Enhanced या सर्व प्रीमियम ऑडिओ-व्हिडिओ तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतात.· XR Contrast Booster: यामुळे टीव्हीचा पीक ब्राइटनेस (Peak Brightness) कमालीचा वाढतो आणि काळा रंग अधिक वास्तववादी वाटतो.· अभूतपूर्व कलर व्हॉल्यूम: पारंपारिक मिनी एलईडी डिस्प्लेच्या तुलनेत यात 'ब्लूमिंग' (रंग पसरणे) कमी होते आणि शुद्ध प्राथमिक रंग मिळतात.· X-Wide Angle Pro: या तंत्रज्ञानामुळे खोलीत कोणत्याही कोपऱ्यात बसून टीव्ही पाहिल्यास चित्राचा दर्जा आणि रंग सारखेच दिसतात.· मोठी स्क्रीन आणि सहज इन्स्टॉलेशन: True RGB series BRAVIA 9II & BRAVIA 7II हे दोन्ही टीव्ही मोठ्या स्क्रीनवर सिनेमॅटिक अनुभव देण्यासाठी सर्वोत्तम साईझ ऑप्शन्स उपलब्ध करून देतात आणि ते घरात बसवणेही सोपे आहे.· व्हॉइस झूम ३ (Voice Zoom 3™): एआय (AI) वर आधारित हे फिचर चित्रपटांमधील पात्रांचे संवाद अधिक स्पष्ट करते, तर '३डी सराउंड अपस्केलिंग' सामान्य स्टिरिओ आवाजाला व्यापक ३डी सराउंड आवाजात बदलते.· हार्मोनिक प्रेझेन्स डिझाईन: टीव्हीचे वेव्ह टेक्सचर असलेले बेझल आणि 'मिराज स्टँड' (Mirage Stand) मुळे टीव्ही हवेत तरंगत असल्यासारखा भासतो आणि वायर देखील लपवल्या जातात, ज्यामुळे टीव्ही बंद असतानाही तो घराची शोभा वाढवतो.· स्मार्ट मोड्स: यात चित्रपट प्रेमींसाठी 'My Cinema' मोड, खोलीच्या परिस्थितीनुसार चित्र आणि आवाज बदलणारा 'Ambient Optimization' मोड आणि Netflix, Prime Video व SONY PICTURES CORE साठी विशेष 'Studio Calibrated' मोड्स देण्यात आले आहेत..Google TV आणि Gemini सह स्मार्ट मनोरंजनगुगल टीव्हीद्वारे चालणारे हे True RGB Televisions चित्रपट, शो आणि अॅप्स एकाच ठिकाणी आणून वैयक्तिकृत अनुभव देतात. भविष्यात येणाऱ्या ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेटद्वारे यामध्ये गुगलचे प्रगत एआय साधन 'जेमिनी' (Gemini for Google TV) समाविष्ट केले जाईल, ज्यामुळे युजर्सना अधिक सोयीस्कर एआय संवाद साधता येईल.तसेच, Sony Pictures Core अॅप आणि 'प्युअर स्ट्रीम' (Pure Stream™) च्या मदतीने ग्राहकांना जवजवळ 4K UHD् ब्लू-रे दर्जाचे चित्रपट पाहता येतील. यासोबत ग्राहकांना २४ महिन्यांसाठी वैध असणारे १० मोफत मूव्ही क्रेडिट्सही मिळतील. टीव्हीसोबत मिळणाऱ्या प्रीमियम रिमोटमध्ये युएसबी टाईप-सी (USB Type-C) चार्जिंग, बॅकलाईट बटणे आणि रिमोट हरवल्यास शोधण्यासाठी 'फाइंड माय रिमोट' (Find My Remote) हे सोयीस्कर फिचर आहे.प्रीमियम डिझाईन आणि दैनंदिन सुलभता (Premium design with everyday convenience) इम्प्रेसिव्ह फ्रेम (Immersive Frame) आणि मिराज स्टँडने (Mirage Stand) सज्ज असलेले BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II हे दोन्ही मॉडेल लपवलेल्या केबल मॅनेजमेंटमुळे आधुनिक राहणीमानाच्या जागेत अगदी सहज मिसळून जातात. यासोबत मिळणाऱ्या प्रीमियम रिमोटमध्ये युएसबी टाईप-सी (USB Type-C) चार्जिंग, अंधारात चमकणारी बॅकलाईट बटणे (Backlit buttons) आणि रिमोट हरवल्यास शोधण्यासाठी 'फाइंड माय रिमोट' (Find My Remote) हे विशेष फिचर दिले आहे, जे ग्राहकांना अधिक सुलभता आणि सोय प्रदान करते..किंमत आणि उपलब्धता (Price and Availability):सोनीचा हा True RGB television पोर्टफोलिओ आता ५५-इंच (१४० सेमी) ते ८५-इंच (२१५ सेमी) स्क्रीन आकारात उपलब्ध असून, ग्राहकांना त्यांच्या घरातील मनोरंजनाच्या गरजेनुसार प्रीमियम टेलिव्हिजन निवडण्यासाठी अनेक पर्याय मिळतील. हे BRAVIA 9II आणि BRAVIA 7II संपूर्ण भारतातील सोनी रिटेल स्टोअर्स (Sony Centre आणि Sony Exclusive), ShopatSC.com, आघाडीची इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने आणि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील..सोनी इंडिया प्रा. लि. बद्दल: सोनी इंडिया ही जपानच्या सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनची उपकंपनी असून तिने टेलिव्हिजन, डिजिटल इमेजिंग, पर्सनल ऑडिओ आणि गेमिंग क्षेत्रात प्रीमियम ब्रँड म्हणून स्थान मिळवले आहे. कंपनी पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देत असून आपल्या उत्पादनांच्या माध्यमातून 'झिरो एन्व्हायरनमेंटल फूटप्रिंट' (Zero Environmental Footprint) साध्य करण्याचे ध्येय ठेवून काम करत आहे.ग्राहक सेवा आणि संपर्क: कोणत्याही चौकशीसाठी ग्राहक सोनी इंडियाच्या नवीन टोल-पेड कस्टमर केअर नंबर ०८० ६५०० ६५०० वर संपर्क साधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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