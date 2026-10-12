अंतराळात तयार होणार स्कॉच व्हिस्की! कुणाला प्यायला मिळणार? ‘स्पेस पफिन’ मिशन नेमकं काय?

Space Puffin Mission Explained: अंतराळात शेती, औषधनिर्मिती आणि अनेक वैज्ञानिक प्रयोग होत असताना आता स्कॉच व्हिस्कीच्या एजिंग प्रक्रियेचाही अभ्यास केला जाणार आहे. स्कॉटलंड आणि जपानमधील वैज्ञानिक ‘स्पेस पफिन’ या मोहिमेच्या माध्यमातून २०२८ मध्ये व्हिस्कीचे नमुने अंतराळात पाठवण्याची तयारी करत आहेत. विशेष म्हणजे, अंतराळातील वातावरणाचा व्हिस्कीचा रंग, रासायनिक रचना आणि एजिंग प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..काय आहे ‘स्पेस पफिन’ मिशन?या मोहिमेत एक छोटा क्यूबसॅटेलाइट आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर जपानी मॉड्यूलच्या मदतीने तो पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्यात येईल. या उपग्रहामध्ये व्हिस्की आणि तिच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मूलभूत घटकांचे छोटे नमुने असतील. हे मिशन सुमारे पाच वर्षे चालणार आहे. मात्र, प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर उपग्रह पृथ्वीवर परत आणण्याची योजना नाही..Premium|Space Control Weapons : अवकाशातही शस्त्रास्त्र स्पर्धेची नांदी.व्हिस्कीच्या चवीत काय बदल होणार?स्कॉच व्हिस्की तयार करताना जौ, पाणी आणि खमीर वापरला जातो. त्यानंतर ती लाकडी पिंपांमध्ये अनेक वर्षे ठेवली जाते. या काळात लाकडातील रासायनिक घटक मद्यामध्ये मिसळतात. त्यामुळे व्हिस्कीचा रंग, सुगंध आणि चव विकसित होते..पृथ्वीभोवती फिरणारा उपग्रह साधारण ९० मिनिटांत एक प्रदक्षिणा पूर्ण करेल. या प्रवासात तापमानातील तीव्र चढ-उतारांचा व्हिस्कीच्या रासायनिक प्रक्रियांवर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास केला जाईल. उपग्रहावरील उपकरणे नमुन्यांचा रंग आणि रासायनिक रचना तपासून त्यासंबंधीची माहिती पृथ्वीवर पाठवतील. ग्लासगो विद्यापीठाशी संबंधित डॉ. गिल्स बेलेट यांच्या मते, अंतराळातील वातावरणामुळे व्हिस्कीच्या एजिंग प्रक्रियेत कोणते बदल होतात, हे जाणून घेणं हा या संशोधनाचा मुख्य उद्देश आहे..Premium|India US Space Cooperation : अंतराळातील नवे कुरुक्षेत्र.व्हिस्की प्यायला मिळणार?उपग्रह पृथ्वीवर परत आणला जाणार नाही. त्यामुळे हिस्की प्यायला मिळणार नाही. याआधीही व्हिस्कीचे घटक आणि जळलेल्या ओक लाकडाचे नमुने अंतराळात पाठवून त्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी नमुने अंतराळातील अधिक कठीण तापमान बदलांना सामोरे जातील. या प्रयोगाचा फायदा केवळ व्हिस्कीपुरता मर्यादित नाही. अंतराळात विशिष्ट रसायने आणि औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक अणू तयार करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठीही हे संशोधन उपयोगी ठरू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.