Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!

येत्या पाच वर्षांत पृथ्वीभोवतालचा अवकाशाचा पट्टा युद्धाचा नवा अड्डा बनण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार महासत्तांमधील वाढत्या राजकीय आणि लष्करी स्पर्धेचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन डिजिटल व्यवहारांवर होऊ शकतो. आकाशात फिरणारे उपग्रह हे आता केवळ संशोधनाचे साधन राहिलेले नसून ते देशांच्या सुरक्षेचे प्रमुख केंद्र बनले आहेत..कुत्रा तिहार: दिवाळीत श्वानांची पूजा का केली जाते? .उपग्रहांवरील वाढता धोका आणि सुरक्षा यंत्रणाआंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते- भविष्यातील संघर्ष केवळ जमिनीवर किंवा समुद्रात मर्यादित राहणार नसून तो कक्षेत असलेल्या उपग्रहांना लक्ष्य करेल.शत्रू राष्ट्रांचे उपग्रह निष्प्रभ करण्यासाठी लेजर शस्त्रे, सायबर हल्ले आणि जॅमिंग तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळे अवकाशात सतत तणाव वाढत आहे.ब्रिटनसह अनेक देशांनी या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी आतापासूनच विशेष अवकाश युनिट्स आणि सुरक्षा पथके तयार करण्यास सुरुवात केली आहे..सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर होणारा थेट परिणामअवकाशात उपग्रहांवर होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्यामुळे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम म्हणजेच जीपीएस (GPS) यंत्रणा कोलमडू शकते.जीपीएस सेवा खंडित झाल्यास जगभरातील विमान वाहतूक, नौकायन आणि रस्ते वाहतुकीचे मार्ग पूर्णपणे अंधारात जाऊ शकतात.केवळ वाहतूकच नव्हे, तर ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार, एटीएम सेवा आणि मोबाईलचे इंटरनेट जाळे देखील विस्कळीत होऊन आर्थिक उलाढाल ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..Rain Update : दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट! तर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये येलो अलर्ट जारी!.जर देशांनी वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात एका छोट्याशा तांत्रिक बिघाडामागे मोठे अवकाश युद्ध कारणीभूत ठरू शकते. या सामरिक स्पर्धेमुळे अंतराळातील शांतता धोक्यात आली असून, आगामी काळातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जागतिक पातळीवर नवीन रणनीती आखली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.