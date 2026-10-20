विज्ञान-तंत्र

Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!

अवकाशातील वाढत्या लष्करी स्पर्धेमुळे येत्या काही वर्षांत जग युद्धाच्या नव्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकते. उपग्रहांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे बँकिंग आणि विमान वाहतूक कोलमडण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
Space belt to become new arena of war in next 5 years; Experts' warning

Space belt to become new arena of war in next 5 years; Experts' warning

Sakal

विनयन वाघमारे
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येत्या पाच वर्षांत पृथ्वीभोवतालचा अवकाशाचा पट्टा युद्धाचा नवा अड्डा बनण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार महासत्तांमधील वाढत्या राजकीय आणि लष्करी स्पर्धेचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन डिजिटल व्यवहारांवर होऊ शकतो. आकाशात फिरणारे उपग्रह हे आता केवळ संशोधनाचे साधन राहिलेले नसून ते देशांच्या सुरक्षेचे प्रमुख केंद्र बनले आहेत.

Space belt to become new arena of war in next 5 years; Experts' warning
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