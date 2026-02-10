Elon Musk: एलॉन मस्क यांची मोठी घोषणा; पुढील १० वर्षांत चंद्रावर साकारणार 'स्वयंपूर्ण शहर'!

वॉशिंग्टन : पुढील दहा वर्षांत चंद्रावर स्वयंपूर्ण शहर उभारण्याचे ‘स्पेसएक्स’चे उद्दिष्ट असल्याचे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलॉन मस्क यांनी जाहीर केले आहे.‘स्पेसएक्स’ने आता चंद्रावर स्वयंपूर्ण शहर (सेल्फ-ग्रोइंग सिटी) उभारण्याचा निर्धार बोलून दाखविला. मस्क यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, ‘स्पेसएक्स’ने आता चंद्रावर स्वयंपूर्ण शहर उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे..हे उद्दिष्ट आम्ही दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत साध्य करू शकतो, तर मंगळावर शहर उभारण्यासाठी २० वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. विश्वातील ताऱ्यांपर्यंत जाणीव आणि जीवनाचा विस्तार करणे, हेच ‘स्पेसएक्स’चे मुख्य ध्येय आहे..’ मंगळावर शहर उभारण्याचे प्रयत्नही ‘स्पेसएक्स’कडून केले जाणार असून त्याचे काम साधारण पाच ते सात वर्षांत सुरू होईल. पण मानवी संस्कृतीचे भविष्य सुरक्षित करण्यास आणि चंद्रावर लवकरात लवकर पोहचण्यास आमचे प्राधान्य आहे, ’ असे मस्क यांनी नमूद केले. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या एका वृत्तानुसार, ‘स्पेसएक्स’ने गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे की कंपनी आधी चंद्रावर जाण्याला प्राधान्य देणार असून, मंगळावरील मोहीम नंतरच्या टप्प्यात राबवली जाईल..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .एआय चित्र मानवी चांद्रमोहिमेसाठी... चंद्रावर अंतराळवीर पाठवण्यासाठी सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये मोठी स्पर्धा सुरू आहे. १९७२ मधील ‘अपोलो’ मोहिमेनंतर मानव चंद्रावर उतरलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांनी आपापल्या मोहिमा अधिक तीव्र केल्या आहेत. मानवाला बहुग्रहीय बनविण्याच्या संकल्पनेसाठी मस्क गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रही असून, मंगळ हे त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.