विज्ञान-तंत्र

Swiggy 2 AM : नाईट ड्यूटी करणाऱ्यांसाठी स्विगीकडून खुशखबर; रात्री 2 वाजेपर्यंत मिळणार फूड डिलिव्हरी, 'लेट नाईट ईट्स' सेवा सुरू

Swiggy Launches Late Night Eats for Night-Shift Professionals : रात्री काम करणाऱ्यांसाठी खुशखबर; स्विगीची 'लेट नाईट ईट्स' सेवा 30 शहरांत उपलब्ध
Swiggy launches Late Night Eats for India's night-shift workforce.

Swiggy launches Late Night Eats for India's night-shift workforce.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जुलै 2026 : भारतातील आघाडीचे ऑन-डिमांड सुविधा प्लॅटफॉर्म स्विगी लिमिटेड (एनएसई: SWIGGY / बीएसई: 544285) ने रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी खास 'लेट नाईट ईट्स' या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. परवडणाऱ्या किमती, जलद सेवा आणि ग्राहकांच्या गरजांवर आधारित हा उपक्रम भारतातील वाढत्या रात्रपाळीतील कर्मचारी, विस्तारित कामाचे तास किंवा जागतिक वेळेनुसार काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी रात्रीच्या वेळी अन्न मागविण्याचा अनुभव अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे.

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