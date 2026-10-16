दिवाळीपूर्वी स्विगीचा धमाका, लॉन्च केलं भन्नाट फीचर! आता एकाच ऑर्डरमध्ये मागवता येणार ५ रेस्टॉरंटमधून जेवण

घरी जेवण मागवायचं म्हटलं की प्रत्येकाची आवड वेगळी असते. कोणाला बिर्याणी हवी असते, तर कोणाला पिझ्झा खायचा असतो. काही जणांना चायनीज किंवा सुशी खाण्याची इच्छा असते. अशावेळी सगळ्यांच्या आवडीनुसार वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमधून ऑर्डर द्यावी लागते. प्रत्येक वेळी स्वतंत्र पेमेंट आणि डिलिव्हरी ट्रॅकिंगचा त्रासही होतो. मात्र, आता स्विगीने यावर एक सोपा पर्याय आणला आहे. कंपनीने 'मल्टी रेस्टॉरंट ऑर्डरिंग' हे नवीन फीचर सुरू केलं असून, यामुळे एकाच व्यवहारात पाच वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमधून पदार्थ मागवता येणार आहेत..स्विगीचं नवीन फीचर कसं काम करणार?स्विगीच्या या फीचरमुळे ग्राहकांना आता एका रेस्टॉरंटमधूनच सगळं जेवण मागवण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ, स्टार्टर एका हॉटेलमधून, मुख्य जेवण दुसऱ्या रेस्टॉरंटमधून आणि डेझर्ट तिसऱ्या ठिकाणाहून मागवता येईल. त्यात पिझ्झा, बिर्याणी किंवा आवडीचे इतर पदार्थही समाविष्ट करता येतील. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमधील पदार्थांच्या स्वतंत्र कार्ट तयार करून त्यांची तुलना करता येणार आहे..Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी.महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर अंतिम ऑर्डरमध्ये कोणते पदार्थ घ्यायचे, हे ठरवता येईल. एकदा पदार्थ निवडले की पाच रेस्टॉरंटमधील ऑर्डरसाठी एकाच वेळी पेमेंट करता येईल. त्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरसाठी स्वतंत्र चेकआउट करण्याची किंवा वारंवार ओटीपी टाकण्याची गरज कमी होईल. कंपनीच्या माहितीनुसार, यामुळे स्वतंत्र कार्ट आणि चेकआउटशी संबंधित त्रासही कमी होऊ शकतो..Flipkart वरून फूड डिलिव्हरी कधी सुरु होणार? Zomato-Swiggy ला टक्कर देण्यासाठी कंपनीची खास रणनीती.सणासुदीच्या काळात होणार फायदादिवाळी, कौटुंबिक कार्यक्रम किंवा मित्रांसोबतच्या पार्टीमध्ये हे फीचर विशेष उपयोगी ठरू शकतं. कारण अशा वेळी प्रत्येकाला वेगवेगळे पदार्थ खायचे असतात. कोणाला पंजाबी जेवण, कोणाला चायनीज, तर कोणाला इटालियन पदार्थ हवे असतात. आता सगळ्यांच्या आवडीनुसार एकाच व्यवहारात ऑर्डर देता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.