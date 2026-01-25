विज्ञान-तंत्र

Taara Lightbridge : विना तार, विना डिश...लेजरने मिळणार फास्ट इंटरनेट; 'या' कंपनीच्या नवीन टेक्नॉलॉजीने घातलाय धुमाकूळ, पाहा काय आहे खास

Taara Lightbridge हे लेसर किरणांद्वारे वायर किंवा डिशशिवाय 20GBps पर्यंतचा सुपरफास्ट इंटरनेट देतं.
Taara Lightbridge device mounted on a tower, transmitting high-speed internet data via laser beams across up to 20 km for cable-free connectivity in challenging terrains.

Saisimran Ghashi
आता वायरशिवाय आणि डिशशिवाय घरात फास्ट इंटरनेट मिळणार आहे...तेही लेसरच्या किरणांद्वारे..Alphabet च्या माजी Google X प्रकल्पातून बाहेर पडलेल्या Taara कंपनीने 'लाइटब्रिज' टेक्नॉलॉजी आणले आहे, ज्याने इंटरनेट जगात खळबळ उडवली आहे.

