Taara Lightbridge : विना तार, विना डिश...लेजरने मिळणार फास्ट इंटरनेट; 'या' कंपनीच्या नवीन टेक्नॉलॉजीने घातलाय धुमाकूळ, पाहा काय आहे खास

आता वायरशिवाय आणि डिशशिवाय घरात फास्ट इंटरनेट मिळणार आहे...तेही लेसरच्या किरणांद्वारे..Alphabet च्या माजी Google X प्रकल्पातून बाहेर पडलेल्या Taara कंपनीने 'लाइटब्रिज' टेक्नॉलॉजी आणले आहे, ज्याने इंटरनेट जगात खळबळ उडवली आहे..आतापर्यंत इंटरनेट मिळवण्यासाठी फायबर केबल्स खणणे किंवा सॅटेलाइट डिश लावणे आवश्यक होते. पण Taara चे हे नवीन तंत्रज्ञान प्रकाशाच्या किरणांचा (लेसर बीम) वापर करते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर एका उपकरणातून दुसऱ्या उपकरणाकडे थेट लेसर बीम पाठवला जातो आणि त्यात इंटरनेट डेटा लपवला जातो. हे नेमके टॉर्चच्या प्रकाशासारखे आहे, फक्त यात डेटा भरलेला असतो.DMart Secrets : डिमार्टमध्ये मुलांपेक्षा जास्त मुलीच कामाला का घेतल्या जातात? खरं कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.लाइटब्रिज उपकरणे मोठ्या ट्रॅफिक सिग्नलसारखी दिसतात. ही उपकरणे इमारतींवर, उंच टॉवरवर किंवा खांबावर बसवली जातात. दोन उपकरणांमध्ये मोकळा रस्ता असावा लागतो..मधे झाड, भिंत किंवा इमारत आली तर सिग्नल अडकतो. पण कंपनीने ही उपकरणे इतकी स्मार्ट बनवली आहेत की हवामान बदल, धुके किंवा थोडासा व्यत्यय आला तरीही स्थिर कनेक्शन देतात..SIM Card Corner Cut Reason : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला का असतो? ही फक्त डिझाइन नाही बरं का..लाखो लोकांना माहीत नाही सिक्रेट.या तंत्रज्ञानाची खासियत म्हणजे वेग आणि अंतर! कंपनीचा दावा आहे की, हे २० किलोमीटर पर्यंत 20 Gbps इतका वेगवान इंटरनेट देतात. म्हणजे फायबरसारखाच वेग, पण केबल्स नसतात. लॅटन्सीही फायबरपेक्षा कमी असते. हे विशेषतः डोंगराळ भाग, नदी ओलांडणारे क्षेत्र, जंगलाजवळील गावे किंवा दुर्गम शहरांसाठी फायद्याचे ठरेल. जिथे फायबर घालणे महाग किंवा अशक्य आहे, तिथे जमीन खोदायची गरज नाही फक्त दोन उपकरणे आणि मोकळा मार्ग हवा.जुन्या पद्धतींपेक्षा हे खूप वेगळे आहे. फायबरसाठी खणखण करावी लागते, सॅटेलाइटसाठी डिश आणि स्पेस सिग्नल हवे. पण लाइटब्रिजसाठी सेटअप सोपा, कमी वेळ आणि कमी खर्च असेल. कंपनी आता हे उपकरण आणखी छोटे आणि सोपे करण्यावर काम करत आहे..DMart Offers : डिमार्टमध्ये खरेदीपूर्वी पाहा 'ही' भन्नाट ट्रिक; वस्तु मिळवा डिस्काउंटपेक्षा जास्त स्वस्त, बिलावर १५ ते २०% पर्यंत बचत.रिओमध्ये जगातील पहिले वायरलेस ऑप्टिकल मेश नेटवर्क सुरू झाले आहे आणि ग्रामीण भागातही यशस्वी चाचण्या झाल्या आहेत. जर हे यशस्वी झाले तर लवकरच भारतातील छोट्या गावांमध्येही फायबरसारखा वेगवान इंटरनेट मिळेल. तेही प्रकाशाच्या जादूने. भविष्यात इंटरनेट केबल्समधून नव्हे, तर थेट लाइट बीममधून येईल. Taara ने इंटरनेट क्रांतीला नवे वळण दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.