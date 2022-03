By

IPL 2022: या वर्षी आयपीएल 2022 मध्ये खूप काही नवीन गोष्टी पाहायला मिळणार आहे. आयपीएलच्या १५ व्या सिझनचा टायटेल स्पॉन्सर (Sponsor of IPL 2022) टाटा ग्रुप असेल. टाटा ग्रुप ७ एप्रिलला TATA NEU ला अॅपच्या लॉन्चसाठी अधिकृत घोषणा करणार आहे. ईटीच्या रिपोर्टनुसार सांगितले आहे की, लॉन्च आईपीएल 2022 च्या आसपास एक अलिशान मार्केटिंगसोबत होईल. आधीच ठरवल्याप्रमाणे, या वर्षापासून टाटा समूह हा टाइटल स्पॉन्सर (Sponsor of IPL 2022) आहे. अहवालानुसार, टाटा ग्रुप IPL च्या आसपास आपले आसपास मेगा अॅप (TATA GROUP Launches New App)लॉन्च करून आपल्या सर्वोत्तम क्षमतेचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. टाटा समूहाच्या कर्मचार्‍यांच्या मोठ्या संख्येसाठी एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून टाटाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अॅप लाँच केले आहे.

टाटाच्या सुपर अॅप 'TATA NEU' चे काय सुविधा असेल?

टाटा ग्रुपच्या संपत्ती सारख्या ऑनलाईन ग्रोसर बिगबास्केट, ई-फार्मेसी 1Mg, इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रित रिटेलर क्रोमा सर्वांना ‘TATA NEU’वर एकीकृत केले जाते.

अॅपवर एअर इंडिया, एअर एशिया, विस्तारासहित टाटा ग्रुपच्या एअरलाईनमध्ये उड्डान (Flights)बुकिंग सेवा दिल्या आहेत.

टाटा क्लिक, जे टायटन आणि तनिष्क सारख्या टाटा कंपन्यांमध्ये उत्पादने विकते, ते देखील ‘TATA NEU’ अॅपवर एकत्रित केले गेले आहे.

इतर टाटा कंपन्या - Westside आणि Starbucks देखील ‘TATA NEU’ अॅपवर असतील.

IPL 2022: टाटा समूहाच्या सूत्रांनी ET ला सांगितले की, “अॅप आता सर्व प्रमुख एकत्रीकरणांसह तयार आहे. आयपीएलच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत ‘‘TATA NEU’ निश्चितपणे पुढील महिन्यात लॉन्च होणार आहे. "