Tata Safari अन् Harrier फेसलिफ्टची लॉन्च डेट कंफर्म; 'या' दिवशी मार्केटमध्ये पदार्पण करणार दमदार कार, तेही अगदी परवडणाऱ्या दरात

टाटा मोटर्सने आपल्या चाहत्यांना मोठी भेट दिली आहे..लोकप्रिय एसयूव्ही हॅरियर आणि सफारीचे फेसलिफ्ट मॉडेल्स आता पेट्रोल इंजिनसह येत आहेत. हे शक्तिशाली वाहन 9 डिसेंबरला भारतीय मार्केटमध्ये लाँच होणार आहेत. टाटा बऱ्याच काळापासून या अपडेटेड व्हर्जनवर मेहनत घेत आहे. आता खरेदीदारांना डिझेलच्या जोडाने पेट्रोलचा पर्याय मिळेल, ज्यामुळे स्पर्धेत या कारांना मजबूत स्थान मिळेल..हॅरियर फेसलिफ्ट थेट ह्युंदाई क्रेटा आणि किआ सेल्टोसला टक्कर देईल. तर सफारीचे नवीन मॉडेल अल्काझार आणि महिंद्रा XUV700 च्या पेट्रोल व्हर्जनशी भिडणार आहे. टाटाच्या या एसयूव्ही आधीच स्टाइल आणि परफॉर्मन्ससाठी प्रसिद्ध आहेत. फेसलिफ्टमध्ये नवीन लूक, आधुनिक फीचर्स आणि पेट्रोलची ताकद यामुळे त्या आणखी आकर्षक होतील..इंजिनची दमदार ताकद आहे.. दोन्ही कारमध्ये 1.5 लिटर टर्बोचार्ज्ड हायपरियन पेट्रोल इंजिन बसवले जाईल. हे इंजिन वॉटर कूल्ड आणि व्हेरिएबल जॉमेट्री टर्बोचार्जरसह येते. 5500 आरपीएमवर 168-170 बीएचपी पॉवर आणि 2,000-3,000 आरपीएमवर 280 एनएम टॉर्क मिळेल. शहरातल्या ट्रॅफिकपासून ते हायवेवरच्या लाँग ड्राइव्हपर्यंत, ही ताकद तुम्हाला उत्साह देईल.. ट्रान्समिशनमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल निश्चित आहे. ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये टॉर्क कन्व्हर्टर की ड्युअल-क्लच गिअरबॉक्स, हे लाँचवेळी कळेल. पण दोन्ही पर्याय उपलब्ध होतील ज्यामुळे ड्रायव्हिंग सोपी आणि मजेदार होईल..सध्याच्या किंमती आणि अपेक्षासध्या टाटा सफारीची किंमत 14.66 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. यात 24 व्हेरिएंट्स आहेत. हॅरियर 14 लाखांपासून (एक्स-शोरूम) मिळते, 22 व्हेरिएंट्ससह. फेसलिफ्ट मॉडेल्सची किंमत अद्याप जाहीर नाही, पण पेट्रोल इंजिनमुळे थोडी वाढ अपेक्षित आहे. तरी टाटा नेहमीच व्हॅल्यू फॉर मनी देतात त्यामुळे ही गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. 9 डिसेंबरला या कार बाजारात येताच, एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये खळबळ उडेल हे नक्की. पेट्रोलची स्पीड, टाटाची विश्वासार्हता आणि आकर्षक डिझाइन हे कॉम्बो तुम्हाला नक्कीच आकर्षित करणार आहे.. तर मग तयार राहा, टाटा हॅरियर आणि सफारी फेसलिफ्ट कार वर्ल्डमध्ये येण्यासाठी सज्ज आहेत.