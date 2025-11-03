विज्ञान-तंत्र

Tata Bike : टाटांचे स्वप्न झाले पूर्ण! लॉन्च केली 200cc हायब्रिड बाइक; दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त 17 हजार..कुठे खरेदी कराल? पाहा

Tata 200cc hybrid bike 2025 85kmpl 17999 rupees price : टाटा मोटर्सची 200 सीसी हायब्रिड बाइक, परफॉर्मन्स आणि इंधन कार्यक्षमतेचे नवे मापदंड
tata launches 200cc hybrid 2025 price, features

Saisimran Ghashi
Tata New bike 2025 : टाटा मोटर्सने दोन चाकी बाजारात धुमाकूळ घालणारी नवीन बाइक लॉन्च केली आहे.. ही बाइक म्हणजे टाटा 200 सीसी हायब्रिड बाइक 2025, जी पर्फॉर्मन्स, डिझाइन आणि इंधन कार्यक्षमतेचे अप्रतिम मिश्रण आहे. धाडसी फ्यूचरिस्टिक स्टायलिंग आणि नेक्स्ट जेनरेशन हायब्रिड पॉवरट्रेनसह, ही बाइक भारतीय रायडर्ससाठी कम्युटर फ्रेंडली परफॉर्मन्स मोटरसायकलचे नवे पॅरामीटर सेट करते. कल्पना करा, रस्त्यावर वेगवान धावणारी ही बाइक, जी पर्यावरणाचे रक्षण करताना तुमच्या खिशाला परवडणारी आहे

