विज्ञान-तंत्र

Tata Motors Launch : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा! Ultra Prime आणि Starbus Prime बस रेंज भारतात लॉन्च

LPO 1620 CNG, Ultra Prime LPO 412 and Ultra School 9/9 EV Unveiled : सुरक्षित, आरामदायी आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे टाटा मोटर्सची मोठी झेप; अनेक नवीन वाहनांचे अनावरण करण्यात आले आहे
Tata Motors Ultra Prime Starbus Prime Launch Pravas 5 LPO 1620 CNG Magic EV Passenger Mobility India

Tata Motors Ultra Prime Starbus Prime Launch Pravas 5 LPO 1620 CNG Magic EV Passenger Mobility India

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

गांधीनगर, ९ जुलै २०२६: टाटा मोटर्स या भारतातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनीने आज प्रवास ५.० मध्ये आपल्या व्यावसायिक पॅसेंजर मोबिलिटी सोल्‍यूशन्‍सचा सर्वात प्रगत पोर्टफोलिओ प्रदर्शित केला.

यामध्ये प्रामुख्याने ऑल-न्‍यू टाटा अल्ट्रा प्राइम आणि टाटा स्टारबस प्राइम या बस श्रेणी लाँच करण्यात आल्या. उत्तम आरामदायी प्रवास, अधिक सुरक्षितता आणि उच्च कार्यक्षमता देण्यासाठी डिझाइन केलेल्या या नेक्स्ट-जनरेशन बसेस संपूर्ण भारतातील प्रवासी वाहतुकीचे भविष्य घडवण्याप्रती कंपनीच्या कटिबद्धतेला सादर करतात. .

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