Tata Motors New Launch : टाटा मोटर्सकडून टाटा इंट्रा ईव्‍ही पिकअप ११.९५ लाख किमतीत लाँच, दमदार फीचर्स एकदा बघाच

Tata Intra EV Pickup launched by Tata Motors : टाटा मोटर्सचा धमाकेदार इलेक्ट्रिक पिकअप: इंट्रा ईव्ही आता रस्त्यावर धावणार आहे..
Tata Intra EV Pickup

Saisimran Ghashi
Updated on

मुंबई, एप्रिल २०२६: टाटा मोटर्स या भारतातील सर्वात मोठ्या व्‍यावसायिक वाहन उत्‍पादक कंपनीने आज पूर्णपणे नवीन टाटा इंट्रा ईव्‍ही पिकअप लाँच केली आहे, ज्‍यासह इलेक्ट्रिक व्यावसायिक मोबिलिटीमधील आपले नेतृत्व अधिक प्रबळ केले. आपल्या इलेक्ट्रिक छोट्या व्यावसायिक वाहन पोर्टफोलिओचा विस्तार करताना या नवीन पिकअपमध्ये विश्वासार्ह इंट्रा प्लॅटफॉर्मची ताकद आणि खास डिझाइन केलेले इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर यांचे संयोजन करण्‍यात आले आहे. भारताच्या बदलत्या मालवाहतूक गरजांसाठी हे विश्वासार्ह आणि अधिक कमाई करून देणारे सोल्‍यूशन ठरेल. हे देशभरातील टाटा मोटर्सच्या व्यावसायिक वाहन डिलरशिप्‍समध्‍ये ११.९५ लाख रूपये (एक्स-शोरूम) या अद्वितीय सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध असेल.

Related Stories

No stories found.