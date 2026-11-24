Tata Motors price hike: टाटा मोटर्सची नवीन कार किंवा एसयूव्ही खरेदी करण्याचा तुम्ही विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. येत्या १ डिसेंबर २०२६ पासून कंपनी आपल्या सर्व गाड्यांच्या किमतीत सरासरी ०.५ टक्क्यांनी वाढ करणार आहे. या दरवाढीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांसह इलेक्ट्रिक गाड्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. .टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेडने मंगळवार, दि. २४ नोव्हेंबर रोजी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली असून, वेगवेगळे मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार दरवाढीचे प्रमाण भिन्न राहणार आहे. वाहन निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि इतर इनपुट खर्चात सातत्याने होत असलेली वाढ हे या दरवाढीमागचे मुख्य कारण असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.वाढत्या उत्पादन खर्चाचा दबाव काही अंशी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीने असेही नमूद केले की, वाढलेल्या खर्चाचा मोठा वाटा स्वतः सहन करत असतानाही, काही भार ग्राहकांवर टाकणे आता अपरिहार्य झाले आहे. ही किंमतवाढ कंपनीच्या संपूर्ण पॅसेंजर व्हेईकल पोर्टफोलिओवर लागू होणार असल्याने लहान हॅचबॅकपासून ते लोकप्रिय एसयूव्ही आणि सर्व इलेक्ट्रिक मॉडेल्सच्या दरात बदल दिसून येतील..१ डिसेंबरपूर्वी वाहन खरेदी केल्यास ग्राहकांना जुन्या किमतींचा फायदा घेता येऊ शकतो. ग्राहकांच्या खिशावर या निर्णयाचा नेमका किती परिणाम होईल याचा विचार केल्यास, १० लाख रुपये किमतीच्या कारवर ०.५ टक्के वाढीमुळे सुमारे ५,००० रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो..Ambegaon Liquor News : आंबेगावात विषारी गावठी दारूमुळे खळबळ; दारू प्यायल्याने काही मद्यपींना उलट्यांचा त्रास.२० लाख रुपयांच्या आसपास किंमत असलेल्या एसयूव्ही किंवा इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना सुमारे १०,००० रुपये किंवा त्याहून थोडे अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. कंपनीकडून अद्याप मॉडेलनुसार नवीन दरपत्रक जाहीर करण्यात आलेले नसले, तरी या वर्षातील ही कंपनीची चौथी दरवाढ ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.