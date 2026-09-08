Tata Punch: 'टाटा पंच' गाडीचा नवा विक्रम! 'या' कारला टाकलं मागे, देशात पहिल्या क्रमांकाची पसंती; काय आहे खास?

Tata Punch Sales Record: टाटा पंच गाडीने पुन्हा एकदा नवा विक्रम केलाय. मारुती 'वॅगनआर'ला मागे टाकत ही गाडी देशात पहिल्या क्रमांकाची गाडी बनली आहे. टाटा पंचची बेस मॉडलची किंमत ५.७५ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन १०.७७ लाख रुपयांपर्यंत जाते. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत या वेळी गाडीची विक्रमी विक्री नोंदवली गेली आहे..ऑगस्ट २०२६ मध्ये टाटा पंचने विक्रीच्या बाबतीत इतर सर्व कार्सना मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला. या महिन्यात पंचची एकूण २१,३२० युनिट्स विक्री झाली, तर गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२५ मध्ये हीच विक्री १०,७०४ युनिट्स होती. म्हणजेच एका वर्षात पंचच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. या कामगिरीच्या जोरावर 'पंच'ने 'मारुती वॅगनआर'सारख्या लोकप्रिय कारला मागे टाकले..Marathwada Drought: मराठवाड्यात दुष्काळाचे संकट; १७ सप्टेंबरला विशेष मंत्रिमंडळ बैठक घ्या, धनंजय मुंडेंची फडणवीसांकडे मागणी.'पंच'च्या या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे तिची कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही डिझाइन, शहरात चालवण्यासाठी सोपा आकार आणि पेट्रोलसह सीएनजी व इलेक्ट्रिक असे वेगवेगळे इंजिन पर्याय आहेत. ज्यांना कमी बजेटमध्ये एसयूव्हीसारखी डिझाइन आणि चांगल्या सुविधा हव्या आहेत, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरला आहे..दुसऱ्या क्रमांकावर कोणती गाडी?दुसऱ्या क्रमांकावर मारुती सुझुकी वॅगनआर राहिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात वॅगनआरची २०,१८० युनिट्स विक्री झाली, तर ऑगस्ट २०२५ मध्ये १४,५५२ युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या. म्हणजेच वॅगनआरच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर सुमारे ३९ टक्के वाढ झाली. कर्मशिअल डिझाइन, चांगली केबिन स्पेस आणि कमी रनिंग कॉस्टमुळे ही गाडी आजही ग्राहकांची पसंती मिळवत आहे.मारुती सुझुकी स्विफ्टने १९,८३२ युनिट्सच्या विक्रीसह तिसरे स्थान मिळवले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये स्विफ्टची १२,३८५ युनिट्स विक्री झाली होती, म्हणजेच तिच्या विक्रीत सुमारे ६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. स्पोर्टी लूक आणि चांगल्या मायलेजमुळे स्विफ्टची मागणी कायम आहे..चौथ्या क्रमांकावर राहिलेल्या मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्सने १८,७३० युनिट्सची विक्री केली. कौटुंबिक वापरासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मारुती सुझुकी एर्टिगाने १८,५१६ युनिट्सची विक्री नोंदवत पाचवे स्थान राखले. सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकावर टाटा नेक्सॉन आणि मारुती डिझायर यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत झाली..Parking Issue : मंडईतील वाहनतळावर १० पटीने लूट; नागरिकांकडून घेतले जात आहेत ३ रुपये ऐवजी ३० रुपये.ह्युंदाई क्रेटाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये १६,२८८ युनिट्सच्या विक्रीसह आठवे स्थान मिळवले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तिची विक्री १५,९२४ युनिट्स होती, म्हणजेच तिच्यात २ टक्क्यांची माफक वाढ झाली आहे. मारुती सुझुकी बलेनो १५,७४६ युनिट्सच्या विक्रीसह नवव्या स्थानावर राहिली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये १२,५४९ युनिट्सच्या तुलनेत बलेनोने २५ टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये जास्त जागा आणि नवीन फीचर्समुळे बलेनोची मागणी कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.