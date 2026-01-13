Tata Punch Facelift 2026 : नवी टाटा पंच लाँच, 5 स्टार सेफ्टी, किंमत ६ लाखापेक्षा कमी; बोल्ड लूक अन् स्मार्ट फीचर्स

Tata Punch Facelift Launched: Prices in India Start at Rs. 5.59 Lakh: टाटा मोटर्सने मायक्रो एसयूव्ही टाटा पंचचे नवं फेसलिफ्ट मॉडेल लाँच केलंय. आकर्षक लूक आणि जबरदस्त इंजिन असलेल्या या एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स शोरूम किंमत ५.५९ लाख रुपये इतकी आहे. एसयूव्हीमध्ये अनेक बदल केले असून आधीच्या मॉ़डेलच्या तुलनेत आणखी आरामदायी गाडी असल्याचा दावा टाटाकडून करण्यात आला आहे..नवी टाटा पंच देशातील पहिली सब कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आहे. यात सीएनजीसह ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनही असणार आहे. कंपनीने एसयूव्हीच्या सुरक्षेवरही जास्त लक्ष दिलं आहे. टाटाच्या एका ट्रकसोबत रियल वर्ल्ड क्रॅश टेस्ट करण्यात आली. यात कार ५० किमी प्रतितास वेगाने थांबलेल्या ट्रकला धडकली. तरीही कारमधील ४ डमी सुरक्षित होते. सध्याच्या सब कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही मॉडेलच्या ७ लाख गाड्यांची विक्री झालीय..आता फ्लिपकार्टवरून खरेदी करता येणार गाडी; Suzuki e-Access ची धमाकेदार एन्ट्री, 95 किमी रेंजसह परवडणारी किंमत.टाटाने पंच फेसलिफ्टच्या फ्रंटला नवीन लायटिंग एलिमेंट, पियानो ब्लॅक फिनिश आणि नव्या बदलासह लोअर ग्रिल आणि नव्या स्कीड प्लेट्स दिल्या आहेत. नेक्सॉन, हॅरिअर आणि सफारासारख्या गाड्यांसारखाच याचा लूक आहे.तर मागच्या बाजूला नवे टेललँप, रिडिजाइन बंपरमुळे बोल्ड लूक आलाय. पंच फेसलिप्ट सहा रंगात उपलब्ध असणार आहे. यात सायंटिफिक ब्लू, कॅरमेल यलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर आणि प्रिस्टिन व्हाइट या रंगाचे पर्याय ग्राहकांना मिळणार आहेत..आधीच्या तुलनेत टाटा पंच फेसलिफ्टचं केबिन सर्वाधिक प्रिमियम आणि मॉडर्न झालंय. नवं ट्विन स्पोक स्टेअरिंग व्हील देण्यात आलं असून त्यावर टाटाचा लोगोही आहे. जुन्या बटणाच्या जागी टॉगस स्विच देण्यात आले आहेत. एसी वेंट्सचं डिझाइन बदललं आहे.यात २६.०३ सेंमी आकाराची इन्फोटेनमेंट सिस्टिम आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये ७ इंचाची टीएफटी स्क्रीन देण्यात आलीय. एकूण ६ व्हेरिअंटमध्ये पंच फेसलिफ्ट लाँच करण्यात आलीय. यात स्मार्ट, प्युअर, प्युअर प्लस, अॅडव्हेंचर, अकॉम्पलिस्ड आणि अकॉम्पलिस्ड प्लस या व्हेरिअंटचा समावेश आहे..टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये इंजिनमध्ये मोठा बदल केला आहे. एसयुव्हीमध्ये ३ इंजिनचे पर्याय असतील. यात १.२ लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजिन आहे. याशिवाय १.२ लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि १.२ लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंडिजनला सीएनजी पर्यायही असणार आहे. इंजिनची पॉवर १२०HP इतकी आहे तर १७०Nm टॉर्क जनरेट करतो. कंपनीने दावा केलाय की पंच ० ते १०० किमी प्रतितास वेग फक्त ११.१ सेकंदात पकडते. कारमध्ये ६-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स देण्यात आलाय..टाटा मोटर्सने टिएगो आणि टिगोर सीएनजी ऑटोमॅटिकसह ड्युअल सिलिंडर टेक्नॉलॉजीचा वापर या कारमध्ये केलाय. यामुळे कारच्या बूटच्या खालच्या भागात दोन सिलिंडर दिले जातात. यामुळे सीएनजी असलेल्या कारमध्येही २१० लीटर बूट स्पेस मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.