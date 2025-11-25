Tata Sierra Launch : 22 वर्षानंतर लेजन्ड कारची पुन्हा एंट्री; टाटाने लॉन्च केली बहुप्रतीक्षित Sierra, किंमत अन् दमदार फीचर्स पाहा

Tata Sierra Price : टाटा मोटर्सने आज बहुप्रतिक्षित टाटा सिएरा 2025 भारतात अधिकृतपणे लाँच केली. 90 च्या दशकात तरुणांच्या स्वप्नातील कार पुन्हा आधुनिक अवतारात बाजारात उतरली आहे. ही मिडसाइज SUV आता पंच, नेक्सॉन, कर्व्ह, हॅरियर आणि सफारीच्या सोबतीने टाटाच्या लाईनअपमध्ये सामील झाली आहे.सिएरा थेट ह्युंडाई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुती ग्रँड विटारा, टोयोटा हायरायडर, महिंद्रा थार रॉक्स, होंडा एलिव्हेट, स्कोडा कुशाक, फोक्सवॅगन टाइगन आणि एमजी अॅस्टरला टक्कर देणार आहे. टाटा कर्व्हसोबतही ती घरातल्याच स्पर्धेत उतरली आहे..डिझाइन आणि लूकजुनी सिएरा म्हणजे मोठ्या काचांच्या खिडक्या आणि हवेशीर केबिन. नवीन सिएरा तेच वारसा पुढे नेताना पूर्णपणे आधुनिक झाली आहे. पॅनोरॅमिक सनरूफ, फ्लश फिटेड ग्लास, फुल एलईडी लाइटिंग, लाईट सेबर स्टाइल डे टाइम रनिंग लॅम्प्स, 19 इंच अॅलॉय व्हील्स, फ्लश डोअर हँडल्स आणि फ्लोटिंग रूफ डिझाइन यामुळे ती रस्त्यावर लक्ष वेधून घेते. सहा आकर्षक रंग उपलब्ध आहेत..बंगाल रुज, कूर्ग क्लाउड्स, मुन्नार मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाईट, प्युअर ग्रे आणि अंदमान अॅडव्हेंचर. प्रत्येक रंगाला काळ्या रूफ बँडसह काँट्रास्ट लूक मिळाला आहे..DMart चा फूल फॉर्म काय? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर, यामागे लपले आहे स्वस्तात मस्त वस्तूंचं रहस्य.इंटीरिअर आणि फीचर्सआत शिरताच थिएटर प्रो तीन स्क्रीन लेआऊट दिसते. ड्रायव्हर आणि पॅसेंजरसाठी स्वतंत्र होरायझॉन व्ह्यू डिस्प्ले आणि मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट. 12 स्पीकर JBL साऊंडबार डॉल्बी अॅटमॉससह, व्हेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक अॅडजस्टमेंट, ड्रायव्हरसाठी तीन मेमरी सेटिंग्ज, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक टेलगेट, 360 डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल 2 ADAS सारखी प्रीमियम फीचर्स मिळतात. मागील सीटवर भरपूर लेग रूम आणि हेड रूम आहे, तर बूट स्पेस मोठा असल्याची अपेक्षा आहे.Fast Charging Disadvantages : फास्ट चार्जरने पटकन चार्जिंग होतोय मोबाइल; पण तुम्हाला माहितीच नाही होतय किती मोठं नुकसान.इंजिन आणि परफॉर्मन्सलाँचच्या वेळी तीन इंजिन पर्याय मिळतील. 1.5 लिटर नॅचरली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लिटर हायपरियन डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेलची सुविधा असेल. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह मल्टिपल ड्राइव्ह आणि टेरेन मोड्स असतील. पुढच्या वर्षी सिएरा EV देखील येणार आहे..Nano Banana Pro : गुगलने नुकतच लाँच केलेलं Nano Banana Pro कसं वापरायचं? इंटरनेट धुमाकूळ घालणारा हा एडिटर एकदा बघाच.Tata Sierra 2025 किंमतएक्स शोरूम किंमत अंदाजे 12 लाख ते 22 लाख रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. यामुळे ती क्रेटा-सिल्टॉसच्या जवळपासच राहील, पण जास्त फीचर्स आणि टाटाची बिल्ड क्वालिटी यामुळे खूपच आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.90 च्या दशकातील नॉस्टॅल्जिया आणि 2025 ची टेक्नॉलॉजी यांचा उत्तम मेळ साधणारी टाटा सिएरा पुन्हा एकदा रस्त्यावर राज्य करायला तयार आहे. बुकिंग लवकरच सुरू होणार असून तुम्ही तयार आहात का नवी गाडी खरेदी करण्यासाठी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.