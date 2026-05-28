Tata Tiago 2026 : पेट्रोल-CNG-EV एकत्रच लाँच; टाटाची सर्वात स्वस्त कार, सेफ्टी फिचर्सही वाढवली

टाटा मोटर्सनं सर्वात स्वस्त आणि लहान कार Tiago चे नवे व्हर्जन लाँच केलंय. गेल्या काही दिवसांपासून कंपनी Tiago 2026ची माहिती देत होती. Tata tiago सेगमेंटची पहिली कार आहे जी पेट्रोल, सीएनजी आणि ईव्ही पॉवरट्रेनसोबत येते. जुन्या Tiagoची किंमत ४.६० लाख रुपयांपासून पुढे होती. तर नव्या कारची किंमतही ५ लाखांपेक्षा कमी आहे..कंपनीने Tiagoच्या लाँचिंगवेळी सांगितलं की, कार आधीपेक्षा सुरक्षित आहे. याचा एक डेमोसुद्धा जारी केला आहे. त्यात टाटा Tiagoचा अपघात झाला तर काय होईल आणि डुएल इम्पॅक्ट अपघातही दाखवण्यात आला आहे..E-Scooter : 107 रुपयांत पूर्ण महिना चालेल 'ही' स्कूटर; एप्रिल महिन्यात 17,960 लोकांनी केली खरेदी, एकदा बघाच कमी किंमतीत जबरदस्त गाडी.Tata Tiago 2026 ची किंमत ४.६९ लाख रुपयांपासून पुढे असणार आहे. कारच्या बेस व्हेरिएंटची ही किंमत आहे. तर पेट्रोलच्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स शोरूम किंमत ७ लाख २९ हजार, तर सीएनजीची किंमत ५ लाख ७९ हजार रुपयांपासून ७ लाख ९९ हजार रुपयांपर्यंत आहे..टाटा Tiago EV 2026ची किंमत ६ लाख ९९ हजार रुपयांपासून सुरू होते. टाटा EV ला BaaS अंतर्गत खरेदी करता येतं. बॅटरी एज सर्विस अंतर्गत टाटा EVची किंमत ४ लाख ६९ हजार रुपयांपासून पुढे आहे..नव्या टाटा Tiagoमध्ये कंपनीने काही बदल केले आहेत. कारमध्ये ६ एअरबॅग स्टँडर्ड मिळणार आहेत. तसंच हाय स्ट्रेंथ मटेरियलचा वापर करण्यात आल्यानं कार अधिक सुरक्षित बनलीय. खराब असलेल्या रस्त्यांवर चालवता येईल असं कारचं डिझाइन तयार करण्यात आलंय..Tiago EVमध्ये अनेक बदल केले आहेत. डिझाइन आणि फिचर्सशिवाय रेंजमध्येही वाढ केलीय. नव्या कारची बॅटरली फक्त ३० मिनिटात चार्जिंग होणार आहे. तसंच कार मल्टिपल चार्जिंगच्या पर्यायासह उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.